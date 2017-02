ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News: Foto, la pagina Twitter e lo sfottò a Nancy Coppola, il web insorge (oggi, 9 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI 2017, NEWS: FOTO, L’ACCOUNT UFFICIALE DEL PROGRAMMA PRENDE IN GIRO NANCY COPPOLA, ECCO PERCHÉ - Nancy Coppola sta spaccando il popolo della rete in due: chi la ama e chi invece la "odia". La burrosa cantante neomelodica infatti, è stata scherzosamente presa di mira anche sulla pagina ufficiale di Twitter dedicata all'Isola dei Famosi 2017. Postando uno scatto mentre entra in mare, la pagina ha accompagnato l'immagine con la seguente didascalia: "Baywatch alert". I commenti dei fan della ragazza però, si sono scatenati in sua difesa: “Simpatici”, si legge e ancora: “Questa è l’Isola dei Famosi: se volete vedere Miss Italia cambiate canale!”, tuona un altro; “Dovrebbe essere una battuta divertente?". Proprio la formosissima Nancy, si era recentemente arrabbiata anche con Nathaly Caldonazzo che l’aveva apostrofata con il termine di “culon*” e, nonostante l’ipotetico chiarimento tra le due, la napoletana non ha digerito l’esternazione dell’attrice accusandola anche di “razzismo”. Le cose tra le due sono notevolmente peggiorate soprattutto dopo la diretta del lunedì e la votazione di Nancy che ha espresso il suo giudizio negativo contro Nathaly. Come andrà a finire tra le due naufraghe? La situazione si appianerà oppure le due sono proprio ai ferri corti? Nel frattempo, per visionare l’immagine a cui facciamo riferimento potete cliccare qui.

