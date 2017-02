ISOLA DEI FAMOSI 2017 / News: Renzo Bossi in Honduras? Ecco le ultime indiscrezioni (oggi, 9 febbraio)

ISOLA DEI FAMOSI, NEWS: RENZO BOSSI ENTRA IN GIOCO AL POSTO DI ANDREA MARCACCINI? - Come ben sapete, lo scorso lunedì Andrea Marcaccini è stato espulso dalla dodicesima edizione de L'Isola dei Famosi 2017. Il modello ed influencer ha tenuto nascosto alla produzione del programma i suoi "problemi" con l'ex fidanzata che gli ha mosso alcune accuse molto pesanti. Per una espulsione quindi - di regola - dovrebbe avvenire un nuovo ingresso: chi potrebbe entrare? Varie le ipotesi che circolano sul web e tra queste, è nuovamente emerso il nome di Lucas Peracchi, ex tronista di Uomini e Donne che da poco è convolato a nozze. Tra gli altri però, è apparso anche il nome di Renzo Bossi, meglio conosciuto come "Il Trota". Il figlio di Umberto infatti, è stato spesso al centro del gossip italiano per via di una serie di gaffe che il pubblico vorrebbe clamorosamente dimenticare. Secondo ciò che si legge in rete però, pare che il ragazzotto abbia chiesto un compenso visibilmente troppo alto e così, la produzione del programma ha fatto un passo indietro. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi ogni lunedì sera però, non riesce a decollare e così, gli ascolti tv volano sempre a bassa quota. Secondo il settimanale "Chi" in edicola da ieri con il nuovo numero, dopo aver perso la possibilità di avere Ornella Muti e Naike Rivelli, la produzione avrebbe puntato sul Trota, lui ridimensionerà le richieste relative al compenso?

