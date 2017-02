ITALIA DI MICHELE SANTORO/ Oggi, giovedì 9 febbraio 2017, non va in onda: ecco perché

ITALIA DI MICHELE SANTORO, OGGI NON VA IN ONDA (giovedì 9 febbraio 2017) - Stasera, giovedì 9 febbraio 2017, non andrà in onda un nuovo appuntamento con Italia di Michele Santoro: le reti nazioni hanno riorganizzato tutti i loro palinsesti per lasciare il dovuto spazio al Festival di Sanremo 2017, giunto ormai alla sua terza serata. La trasmissione che vede al centro il volto di Servizio Pubblico, in ogni caso, è stata annunciata lo scorso autunno, organizzata in quattro appuntamenti, e si sarebbe conclusa comunque la settimana scorsa. La prima puntata di Italia di Michele Santoro ha preso il via il 5 ottobre 2016, seguita dagli appuntamenti del 15 dicembre, del 26 gennaio 2017 e del 2 febbraio scorso: il format ha debuttato portando a casa l’8.1% di share con 1 milione e 771mila spettatori, e ha invece chiuso sette giorni scendendo parecchio e portando a casa il 4.6% con 1 milione e 148mila amanti del piccolo schermo con gli occhi incollati al video. Al posto di Italia, oggi 9 febbraio, verrà trasmessa una puntata speciale di Voyager, che prende il titolo de La notte di Voyager - Ai confini della conoscenza e riunisce il meglio del programma di approfondimento e divulgazione scientifica guidato da Roberto Giacobbo.

