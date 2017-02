Il Commissario Montalbano / Anticipazioni e cast: omicidi, incesti e colpi di scena nelle nuove puntate

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI NUOVA STAGIONE E CAST - Il promo de Il Commissario Montalbano ha incuriosito tutti tanto che in queste ore sui social non si parla d'altro che delle nuove puntate della fiction prodotta dalla Palomar di Carlo degli Esposti. Nei mesi scorsi, Luca Zingaretti e il resto del cast sono stati in Sicilia per oltre 13 settimane proprio per mettere insieme le due puntate annunciate durante il Festival di Sanremo 2017 e che andranno in onda lunedì 26 febbraio e 6 marzo. Due puntate tratte da Il covo di vipere e Come voleva la prassi tratto dalla raccolta del giovane Montalbano Morte in mare aperto. I telespettatori sono pronti a passare nuovamente il lunedì sera incollati alla tv dopo il successo de I Bastardi di Pizzofalcone ma questa volta i casi su cui indagare saranno diversi. Sembra, infatti, che le due puntate della nuova stagione de Il Commissario Montalbano porteranno sullo schermo morti, incesti e anche l'horror come lo stesso regista Alberto Sironi ha anticipato. La prima puntata dovrebbe portare il Commissario Montalbano ad indagare sulla morte del ragionere Cosimo Barletta. Nel cast della nuova stagione, insieme a Luca Zingaretti, ci saranno anche la confermatissima fidanzata, ovvero Sonia Bergamasco. Insieme a loro anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Roberto Nobile, Davide Lo Verde e Marcello Perracchio.

