Il Segreto/ Anticipazioni puntata del 10 febbraio: Elias ed Hernando al primo scontro, chi ne uscirà ferito?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 10 FEBBRAIO: HERNANDO ED ELIAS ALLO SCONTRO? - I contrasti tra Hernado ed Elias cominceranno ad essere evidenti nel corso della puntata de Il Segreto di domani pomeriggio. In essa infatti, il chimico assunto per occuparsi della sorgente termale di Puente Viejo si mostrerà troppo curioso, cercando di reperire informazioni sulla vita privata di Dos Casas. Questo comportamento non risulterà affatto gradito al tutore di Beatriz, che finirà per rimproverare duramente il suo dipendente, invitandolo a non immischiarsi in affari che non lo riguardano. Ma siamo davvero certi che Elias ascolterà tale indicazione? Se da un lato il nuovo arrivato sarà accolto favorevolmente da Beatriz, che trascorrerà volentieri del tempo in sua compagnia, dall'altro sarà impossibile non notare come l'antipatia di Hernando nei suoi confronti diventi ogni giorno più evidente. Fin dove porterà questa differenza di vedute da parte della futura coppia di antagonisti della telenovela spagnola?

© Riproduzione Riservata.