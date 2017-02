Il signor Nicotra/ "Maria ci sentiamo!", e lo stakanovista del pubblico impiego si prenota per il Trono Over (Sanremo 2017)

SANREMO 2017, il signor Salvatore Nicotra conquista il pubblico e parte l'appello alla De Filippi per il Trono Over - Una piccola pausa nella gara della seconda serata del Festival di Sanremo 2017, ed ecco Maria De Filippi e Carlo Conti approfittarne per dare spazio al signor Salvatore Nicotra, una persona comune, un semplice dipendente pubblico che ne approfitta di una platea così vasta per dire la sua, per parlare di lavoro. "Quaranta anni di lavoro e nessun giorni di ferie" esordisce la De Filippi presentandolo al pubblico. Il signor Nicotra dichiara in primis di amare Lucio Dalla e, subito dopo afferma "eroghiamo servizi alla collettività, non c'è di più bello che risolvere i problemi cittadini". Un intervento durato solo pochi minuti ma che sono bastati a far colpo sul pubblico a casa. Su Twitter sono fioccati numerosi commenti sul signor Nicotra, che ha suscitato anche grandissima simpatia. Tanto che è di molti la proposta che Maria De Filippi lo aggiunga al parterre maschile del Trono Over di Uomini e Donne.

SANREMO 2017, il signor Salvatore Nicotra saluta Maria De Filippi: "Ciao Marì, ci sentiamo!" - Ma è sicuramente l'epilogo di questa breve apparizione del signor Nicotra ad aver scatenato l'ilarità del pubblico. Al saluto di Maria De Filippi, il saluto dell'ospite è "Ciao Maria, ci sentiamo!". Un'uscita di scena che ha fatto impazzire il web, e fatto fioccare apprezzamenti e nuovi appelli alla De Filippi stessa affinchè l'uomo divenga presto un elemento di punta del suo programma dedicato all'amore al tempo dei senior. E chissà che Maria, di fronte a così tante richieste da parte del pubblico, non decida di accoglierle.

