JAIME LYNN SPEARS / Incidente Maddie, continuiamo a pregare per lei

JAIME LYNN SPEARS: BRITNEY SVELA NUOVI DETTAGLI SULLO STATO DI SALUTE DI SUA NIPOTE (OGGI 9 FEBBRAIO 2017) - Britney Spears ha svelato nuovi dettagli circa lo stato di salute della nipotina, figlia di otto anni della sorella Jamie Lynn Spears. "Siamo molto grati di condividere che Maddie sta facendo progressi" ha scritto su Twitter la nota cantante, visto che i suoi seguaci si sono subito interessati allo stato di salute della bambina, in ospedale dall'inizio di questa settimana. "Grazie a tutti per i pensieri e per le preghiere che state dedicando a Maddie" conclude sui social Britney. La ragazza ha ripreso infatti conoscenza nella giornata di martedì, come rivela la nota stampa inviata dall'ospedale in cui era stata ricoverata al seguito del grave incidente. "Con il padre, la madre e il patrigno al suo fianco, Maddie ha ripreso conoscenza alle 12 di martedì 7 febbraio. E' consapevole di dove si trova, riconosce i familiari che le sono sempre rimasti accanto. I medici oggi hanno potuto rimuovere il respiratore. La bambina è sveglia ed è in grado di parlare. Maddie continua a ricevere ossigeno e viene tenuta sotto stretta osservazione, ma sembra che non abbia riportato alcun danno neurologico" si legge nel comunicato stampa.

JAIME LYNN SPEARS: L'INCIDENTE DI MADDIE (OGGI 9 FEBBRAIO 2017) - Una terribile notizia aveva sconvolto la famiglia Spears dopo aver vissuto ore di angoscia e paura a causa dell'incidente di Maddie, la figlia di Jamie Lynn Spears, vittima di un grave incidente d'auto. La bambina di otto anni, come riportato dalle autorità, è caduta con il quad che stava guidando in uno stagno in Louisiana, è rimasta sott'acqua incastrata a causa della cintura di sicurezza e sarebbe stata portata in salvo solo con l'arrivo dei mezzi di soccorso. I famigliari hanno chiesto subito la massima privacy per l'accaduto e di pregare insieme a loro per la salute della piccola Maddie. La stessa Britney Spears aveva postato un messaggio su Twitter a tutti i suoi seguaci per chiedere preghiere per la nipotina che era rimasta vittima di questo grave incidente. Da mercoledì però la situazione è cambiata, visto che la bambina ha ripreso conoscenza ed è in grado di parlare e riconoscere i suoi genitori e la famiglia.

