L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO/ Oggi, giovedì 9 febbraio 2017, non va in onda: ecco perché

L’INTERVISTA DI MAURIZIO COSTANZO, OGGI NON VA IN ONDA (giovedì 9 febbraio 2017) - Stasera, giovedì 9 febbraio 2017, non andrà in onda sul piccolo schermo di Canale 5 - in seconda serata - un nuovo appuntamento con L’Intervista di Maurizio Costanzo: è la settimana del Festival di Sanremo 2017, e tutte le reti si sono organizzate di conseguenza per lasciare spazio alla kermesse e non subirne la spietata concorrenza, in termini di audience. Anche il talk one-to-one di Maurizio Costanzo, dunque, ha deciso di rimandare l’appuntamento alla prossima settimana: la nuova edizione ha ripreso il via con due grandi nomi provenienti dal mondo dello sport e dello spettacolo. Stiamo parlando di Maradona, ospite durante la prima puntata (che ha portato a casa uno share del 13.4% con 1 milione e 425mila spettatoti) e di Maria De Filippi, che ha fatto capolino invece la scorsa settimana. L’appuntamento de L’Intervista di Maurizio Costanzo che ha visto faccia a faccia moglie e marito ha ottenuto dei numeri ancor più notevoli, portando a casa il 22.2% di share con 2 milioni e 653mila telespettatori con gli occhi incollati allo schermo, a meno di una settimana dal debutto della conduttrice sul palco dell’Ariston.

© Riproduzione Riservata.