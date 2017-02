LA CUOCA DEL PRESIDENTE/ Su Rai Movie il film con Catherine Frot e Jean d’Ormesson

LA CUOCA DEL PRESIDENTE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: IL CAST - La cuoca del presidente è il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 9 febbraio 2017 alle ore 23.05. Una pellicola di genere commedia dal titolo originale Les Saveurs du palais, di origine francese: è stata diretta nel 2012 dal regista Christian Vincent con la durata pari a 1 ora e 35 minuti. Il soggetto del film è stato ispirato alla vita di Danielle Mazet Delpeuch. Nel cast figurano Catherine Frot, Jean d’Ormesson, Hippolyte Girardot, Arthur Dupont, Jean Marc Roulot, Arly Jover e Brice Fournier. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

LA CUOCA DEL PRESIDENTE, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Una donna di nome Hortense Laborie (Catherine Frot) è una eccellente cuoca che vive in Francia e precisamente a sud ovest della Francia, a Perigord, ed è molto conosciuta per il suo indiscusso talento. La donna ha da sempre un amore profondo per la cucina e vede il suo lavoro come una passione da tenere sempre accesa. Un giorno la sua vita tranquilla viene sconvolta quando a chiederle di lavorare per lui è il Presidente della Repubblica che la vuole come sua cuoca personale. Hortense è molto sorpresa da questa proposta anche se nello stesso tempo sa di essere considerata come una delle cuoche più brave della Francia e quindi, nonostante l’enorme stupore, decide di accettare questo lavoro così prestigioso per la sua carriera. Viene quindi nominata responsabile della preparazione di tutti i pranzi che vengono fatti all’Eliseo. Arrivata nelle lussuose cucine presenti nell’Eliseo, Hortense, ha dapprima un attimo di incertezza dovuto a questa sua nuova condizione, poi inizia poco a poco ad ambientarsi e a cercare di fare del proprio meglio per accontentare le richieste del Presidente e per farsi accettare dagli altri membri dello staff della cucina. Tuttavia, quest’ultimi iniziano a provare nei suoi confronti tutta una serie di gelosie ed antagonismi che mettono a dura prova la sua pazienza. Per fortuna, però, Hortense ha un carattere molto forte e determinato e non si lascia intimorire dai suoi colleghi anzi proprio per il ruolo che ricopre, la donna riuscirà ad imporsi nella sua cucina. Man mano che i giorni passano e Hortense cucina per il Presidente, quest’ultimo apprezza sempre di più i suoi piatti soprattutto per la loro semplicità di gusto e per la genuinità. Con la sua cucina Hortense pian piano finisce per conquistare e sedurre il Presidente, questo sentimento creerà non pochi problemi alla donna che non è abituata a giochi di potere e macchinazioni propri di quel mondo.

