LA NOTTE DI VOYAGER - AI CONFINI DELLA CONOSCENZA/ Anticipazioni: su Rai 2 una serata con il meglio del programma (oggi, 9 febbraio)

LA NOTTE DI VOYAGER - AI CONFINI DELLA CONOSCENZA, ANTICIPAZIONI: SU RAI 2 IL MEGLIO DEL PROGRAMMA - Sarà Roberto Giacobbo a tenere il timone della prima serata di Rai 2 di oggi, giovedì 9 febbraio 2017: mentre sulla prima rete nazionale prenderà il via la terza serata del Festival di Sanremo 2017, il conduttore proporrà ai telespettatori del secondo canale un appuntamento meraviglioso, che riporterà in onda il meglio di Voyager - Ai confini della conoscenza. La notte di Voyager - Ai confini della conoscenza riproporrà al pubblico alcune delle immagini e delle scoperte del programma di divulgazione: si partirà, per esempio, chiedendosi chi era John Titor. È questo il nome utilizzato da uno o più utenti della rete, pronti a dichiarare di essere agenti governativi provenienti dal futuro. Qual è dunque la verità sul suo conto? Si tratta davvero di qualcuno che viene dall’anno 2036, oppure è solo frutto di immaginazione, un personaggio del tutto inventato? Il discorso si sposterà sul destino degli essere umani: è davvero già scritto? Roberto Giacobbo viaggerà fino a Chennai, nell’India del Sud, dove esistono delle persone che sono abili nell’arte della lettura delle foglie di palma, la cosiddetta Naadi Shastra. Andando avanti, l’attenzione si sposterà anche sulla Casa Bianca: La notte di Voyager - Ai confini della conoscenza racconterà la storia del luogo proprio a pochi giorni dall’insediamento dell’ultimo Presidente degli Stati Uniti d’America, Trump. Non mancherà, infine, un saluto in Egitto, per stare di fronte alla meraviglia delle Piramidi.

