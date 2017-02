LEGO BATMAN/ Da oggi al cinema il film diretto da Chris McKay (9 febbraio 2017)

LEGO BATMAN, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: IL CAST (9 febbraio 2017) - Sta ormai per uscire nelle sale italiane Lego Batman - Il film, uno degli eventi cinematografici più attesi della stagione. La pellicola è diretta da Chris McKay e vede tra coloro che hanno prestato la propria voce ai personaggi i vari Will Arnett (Cavaliere Oscuro), Zach Galifianakis (Joker), Rosario Dawson (Batgirl), Michael Cera (Robin), Ralph Fiennes (Alfred Pennyworth) e Mariah Carey (sindaco di Gotham City). Ai quali si è aggiunto il comico e musicista Chris Hardwick. Proprio lui ne ha dato notizia, affermando di aver prestato la sua voce, procedendo al doppiaggio di più personaggi.

LEGO BATMAN, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: LA TRAMA (9 febbraio 2017) - Le indiscrezioni uscite sinora sembrano accreditare l'ipotesi di una trama fondata su un viaggio, soprattutto di carattere interiore, cui Batman sarebbe obbligato per cercare di salvare Gotham City, a seguito di un piano ordito all'uopo da Joker. Un viaggio nel corso del quale sarà costretto a rivivere il suo dramma per riuscire infine ad uscirne. Il film è in pratica il sequel stand alone di The Lego Movie, uscito nelle sale tre anni fa, e si propone naturalmente di rinnovarne il successo, come del resto ammesso dai produttori Phil Lord e Chris Miller, nel corso di una lunga e articolata intervista concessa a Josh Horowitz e poi trasmessa su MTV.

LEGO BATMAN, IL FILM DA OGGI AL CINEMA: CURIOSITÀ (9 febbraio 2017) - Nelle ultime ore anche la Chevrolet, ha deciso di approfittare dell'attesa creata dall'uscita del film, per presentare la sua Batmobile Lego. Il veicolo, a grandezza naturale, è stato infatti svelato al North American International Auto Show, con gli studenti della Cody Rouge di Detroit a farle da contorno. Realizzato con l'ausilio dei celebri mattoncini e ispirato alla celebre Speedwagon di Batman, arriva a misurare cinque metri di lunghezza, con una forma destinata a incutere timore nei cattivi di cui il film è letteralmente disseminato. In attesa di poter gustare la nuova pellicola a mattoncini, i fans potranno comunque rivolgere le loro attenzioni al fiorente merchandising che già è sorto intorno a Lego Batman - Il film, a partire dalle minifigures che ritraggono svariate versioni dei personaggi, a partire naturalmente da Batman, Robin, Joker e Batgirl.

© Riproduzione Riservata.