LELE/ “Ora mai”: sul palco per cantare del doloroso silenzio in amore (Festival di Sanremo 2017, terza serata 9 febbraio)

LELE, IN GARA NELLE NUOVE PROPOSTE CON “ORA MAI”: IL 10 FEBBRAIO IN USCITA LA VERSIONE RIMASTERIZZATA DEL SUO PRIMO ALBUM (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Il giovane cantante Lele Esposito in arte Lele, questa sera salirà sul palco dell’Ariston per proporre il suo brano “Ora mai” in gara nella categoria Nuove proposte del Festival di Sanremo 2017. Reduce dalla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, il giovane cantante napoletano, legato sentimentalmente ad Elodie Di Patrizi, si presenta con una canzone autobiografica, scritta e composta da lui stesso. Con i suoi vent'anni d'età è l'artista più giovane delle sessantasettesima edizione del Festival di San Remo. Ha superato con grande semplicità le ultime selezioni di Sarà San Remo andate in onda su Rai Uno ed il brano Ora Mai è stato inserito nel suo album che verrà pubblicato il 10 febbraio in versione rimasterizzata.

LELE, IN GARA NELLE NUOVE PROPOSTE CON “ORA MAI”: LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Lele Esposito è nato a Pollena Trocchia, un paesino in provincia di Napoli. Rimane affascinato dal mondo della musica fin da piccolissimo. A soli sei anni inizia a suonare il pianoforte ed a dodici anni entra nel Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Ha inoltre imparato a suonare la chitarra da autodidatta. Lele è molto più di un semplice cantante. Scrive e compone ogni suo singolo brano. Fin dal suo ingresso al Conservatorio ha infatti iniziato a produrre melodie e testi sia in italiano che in inglese. Durante la sua partecipazione al talent sow Amici di Maria De Filippi ha deciso entrare a far parte della squadra dei bianchi capitanata da Elisa, reputando l'artista, molto vicina al suo mondo musicale. Nel maggio del 2016 ha pubblicato il suo primo album di inediti dal titolo Costruire. Lo scorso anno ha inoltre aperto i concerti di Elisa e di Emma Marrone con brani eseguiti interamente grazie all'uso di chitarra e loop station.

LELE, IN GARA NELLE NUOVE PROPOSTE CON “ORA MAI”: CANTA L’AMAREZZA DEL SILENZIO IN UNA STORIA D’AMORE (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Nella videointervista di presentazione, Lele sullo sfondo della bellissima Sanremo dopo essersi presentato dal punto di vista biografico, ha messo immediatamente le cose in chiaro evidenziando l’obiettivo di riuscire ad entrare nei 6 finalisti della categoria Nuove proposte di questo Festival di Sanremo 2017. Il cantante parlando del suo brano rimarca come il titolo sia frutto di un gioco di parole ed in particolare sul contrasto tra la parola Ora e Mai. Una canzone nella quale Lele ha voluto parlare di storie d’amore evidenziando come “tutte le storie d’amore hanno dinamiche e punti di vista a sé, però c’è il mondo del silenzio che è comune per tutti in quanto il silenzio molto spesso è la cosa che fa più male, lascia più il segno sia per chi sta in silenzio e sia per chi lo riceve perché riceve indifferenza e fine”. Insomma, un brano incentrato sul momento in cui in una storia si arriva al silenzio e quindi alla fine con il cantante che ricorda come questo faccia dimenticare tutte le belle parole che magari ci si è detti in precedenza.

