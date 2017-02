LIONHEART - SCOMMESSA VINCENTE/ Sul Nove il film con Jean-Claude Van Damme e Harrison Page

LIONHEART - SCOMMESSA VINCENTE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Lionheart - Scommessa vincente è il film in onda su Canale Nove oggi, giovedì 9 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di generazione azione Lionehart - Scommessa vincente, realizzata in America nel 1990 e diretta da Sheldon Lettich che ne ha scritto il soggetto e la sceneggiatura in collaborazione con Jean-Claude Van Damme. Nel cast sono presenti oltre al già citato Jean Claude Van Damme anche Harrison Page, Lisa Pelikan, Ashley Johnson , Brian Thompson e Deborah Rennard. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LIONHEART - SCOMMESSA VINCENTE, IL FILM IN ONDA SU CANALE NOVE OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Lyon (Jean Claude van Damme) è un militare della legione straniera francese che un giorno per caso viene a sapere delle condizioni di salute critiche in cui si trova il proprio fratello, vittima da un pestaggio da parte di alcuni criminali dediti al traffico di droga. Desideroso di andare a trovare il fratello e capire quello che gli è successo, Lyon ne va a parlare con il comandante che dal proprio canto glissa immediatamente facendogli notare come il far parte delle legione straniera implichi il non avere più una famiglia. Ne nasce una violenta discussione, con il comandante che fa arrestare Lyon sbattendolo in cella di isolamento. Tuttavia, Lyon non demorde e mentre viene condotto verso la cella riesce ad avere la meglio su un paio di commilitoni e quindi a prendere una jeep con la quale lascia il forte per dirigersi verso il deserto. Immediatamente, un paio di pattuglie di legionari si mettono in moto per raggiungerlo, senza riuscirci. Una volta tornati nel forte, il comandante sembra essere poco preoccupato in quanto certo che non possa riuscire a superare il deserto. Lyon raggiunge il porto e peraltro trova anche una nave pronta per salpare alla volta di Los Angeles, città nella quale è residente da alcuni anni suo fratello insieme alla moglie ed alla figlia. Lyon trova un accordo con il comandante della nave in cambio della possibilità di salire a bordo, ma in realtà si trasformerà in un’odissea in quanto la nave si rivela essere diretta a New York con il comandante che ricatta il povero legionario allo scopo di sfruttarlo assegnandogli diversi lavori. Una volta raggiunto il suolo americano, Lyon si ritrova nei pressi di un sottoponte nel quale vengono organizzati dei incontri di lotta libera. Qui fa la conoscenza di un senza tetto di nome Joshua (Harrison Page) a cui chiede la possibilità di combattere in cambio di qualche dollaro. Joshua gli vuole dar fiducia ed inoltre punta qualche dollaro su di lui. Fiducia che viene ripagata con una netta vittoria. Joshua gli fa conoscere una donna molto pericolosa di nome Cynthia (Deborah Rennard) con la quale organizza un altro paio di incontri reperendo i soldi necessari per acquistare i biglietti aerei per raggiungere Los Angeles. Vi approda assieme a Joshua che di fatto diventa il suo migliore amico. Lyon rintraccia l’ospedale dove era ricoverato il fratello ma viene a sapere che è già morto da alcuni giorni. Allora prova ad occuparsi della cognata e della nipote ma non sarà semplice in quanto sono in guai economici e lo vedono come responsabile della morte del loro genitore ed inoltre avrà alle calcagna due agenti inviati dalla Legione straniera per riportarlo al forte.

