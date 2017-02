LO SCIMMIONE DI GABBANI/ Video, chi è il ballerino di “Occidentali’s Karma”: Filippo Ranaldi, un coreografo di X Factor

FILIPPO RINALDI, LA SCIMMIA DI “OCCIDENTALI’S KARMA” È IL COREOGRAFO DI X FACTOR: VIDEO - Il gorilla salito sul palco con Francesco Gabbani per ballare “Occidentali’s Karma” è sicuramente una delle star della seconda serata del Festival di Sanremo 2017. Per il pubblico è stata una sospesa e ha ridestato la platea dell’Ariston dopo tante ballad romantiche. L’allegria e la simpatia della performance di Gabbani (clicca qui per vedere il video) ha acceso i riflettori su di lui e sui social si è subito iniziato a parlare della misteriosa scimmia che ha ballato con lui sul palco. Chi c’era sotto il costume da gorilla? Come molti avranno intuito si tratta di un ballerino ma non di uno qualunque. Sotto la maschera da scimmia c’era infatti il 28enne romano Filippo Ranaldi. Il nome non è noto al grande pubblico ma il giovane ballerino vanta una carriera di successo: Filippo ha ballato con Laura Pausini nell’ultimo tour della cantante, ha partecipato ad Italia’s Got Talent con la sua crew N.Ough ed è stato coreografo di X Factor. A passargli il testimone era stato lo stesso Luca Tommassini: “Il coreografo di @xfactoritalia #FilippoRanaldi dalla prossima puntata sarà lui a firmare con me le coreografie. Io le penso e "Filo" le realizza in sala prove. Bentornato caro, sono sicuro che sarai una bomba”. Clicca qui per vedere il post.

FILIPPO RINALDI, LA SCIMMIA DI “OCCIDENTALI’S KARMA” PRESENTA IL VIDEO: “CI SONO ANCHE IO IN VESTE DIVERSA” - Filippo Ranaldi è il gorilla che ha ballato con Francesco Gabbani sul palco dell’Ariston durante la performance di “Occidentali’s Karma” e nelle ultime ore ha pubblicato sulla sua pagina Facebook diversi post riguardanti l’esibizione. In uno di questi ha ringraziato coì Francesco Gabbani e Luca Tommassini: “Un grazie speciale a @francescogabbani , ballare con te e' stato veramente bello. Grande artista e grande persona! Un grazie speciale a @lucatommassini per avermi affidato questo incarico e per la sua ennesima prova di fiducia nei miei confronti! Infine un grazie speciale a tutto lo staff che si prende cura di me e che mi fa sentire parte di una grande famiglia”. Oltre a questo post Filippo ne ha pubblicato un altro con il video di Occidentali’s Karma (clicca qui per vederlo) ammettendo: “Video ufficiale diFrancesco Gabbani... Occidentali's Karma Ci sono anche io in veste diversa”.

© Riproduzione Riservata.