LP/ Ospite da Carlo Conti, con che brano si esibirà? (Festival di Sanremo 2017, terza serata 9 febbraio)

LP, OSPITE ALL'ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Laura Pergolizzi, in arte LP, sarà uno degli ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2107. Il suo nome, scelto da Carlo Conti, si va ad aggiungere ai tanti big stranieri già confermati nei giorni scorsi: Robbie Williams, Ricky Martin, Mika, Rag'n'Bone Man, i Biffy Clyro, Alvaro Soler e i Clean Bandit. LP, nonostante una carriera già pluriennale, ha scalato le classifiche solo negli ultimi mesi con il suo singolo Lost on you, entrato prepotentemente nelle orecchie e nelle case di tutti gli italiani. La cantante dalla voce limpida e dall'aspetto androgino è nata nel 1981 negli Stati Uniti, ma il suo nome non lascia dubbi sulle sue origini italiane, più precisamente napoletane. Ed è proprio all'Italia che la Pergolizzi guarda per il suo futuro: in diverse occasioni la cantante ha detto di essere letteralmente innamorata del Belpaese e di non escludere di venirci ad abitare in futuro. L'accenno a questa sua intenzione, già dichiarata tempo fa nel programma di Fabio Fazio, è stata confermata a fine dello scorso anno durante la trasmissione di Rai 2 condotta del collega Mika, anche lui trasferito ormai da qualche anno nel nostro Paese.

LP, OSPITE ALL'ARISTON: I SUOI ALBUM (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Ci sono voluti anni per farla scoprire al grande pubblico - il suo primo album uscì nel 2001 a cui ne seguì un secondo tre anni dopo - ma le sue doti di cantante e compositrice non sono certo rimaste inosservate. Dal 2009 LP ha infatti composto brani poi interpretati e portati al successo da grandissimi artisti dal calibro di Christina Aguilera, Rihanna e Leona Lewis. Un successo quindi meritato il suo, che ha l'aria di riscatto per chi per tanto tempo è rimasto dietro i riflettori. Ed è forse anche per questo che da subito LP ha voluto mostrare tutta sè stessa nel video di Lost on you, che è una sorta di coming out verso il grande pubblico che ancora non la conosce. La Pergolizzi è infatti lesbica dichiarata da sempre e il suo video termina proprio con un bacio saffico tra lei e una bellissima ragazza. Cantante e compositrice, LP è un'artista a tutto tondo che merita quindi il successo e la ribalta anche al Festival di Sanremo; palco importante che non sempre ha reso la vita facile anche a grandi star internazionali.

