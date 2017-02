Lele e Elodie / Tensioni a Sanremo 2017 tra i due cantanti? Un gesto mancato fa discutere

ELODIE E LELE, TENSIONI TRA I DUE CANTANTI EX DI AMICI? GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SULLA COPPIA - Manca poco all'inizio della terza serata del Festival di Sanremo 2017. Se Elodie Di Patrizi è pronta ad esibirsi con la sua cover, per Lele Esposito è il vero e proprio esordio sul palcoscenico dell'Ariston. Le indiscrezioni sulla coppia parlano però di qualche tensione in quel di Sanremo: è stata lanciata nel corso de La Vita in Diretta con Marco Liorni e Cristina Parodi la notizia secondo la quale Elodie e Lele avrebbero deciso non solo di dormire in stanze separate ma, addirittura, in due distinti hotel. Un'indiscrezione che ha sollevato la preoccupazione dei tantissimi fan della coppia nata lo scorso anno nel corso della quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Una notizia che appare abbastanza plausibile ma che non per forza vuol significare che tra i due ci sia maretta. È chiara la volontà dei due cantanti di vivere in totale riservatezza questa storia d'amore e, ancora di più, la voglia di evitare qualsiasi tipo di distrazione in un'occasione così importante quanto speciale. Ma va allontanato davvero ogni tipo di dubbio di una possibile crisi tra i due?

ELODIE E LELE STANNO ANCORA INSIEME? UN GESTO MANCATO ACCENDE IL SOSPETTO - C'è un ulteriore dettaglio, infatti, che ha fatto storcere il naso ai fan di Elodie Di Patrizi e Lele Esposito. C'è chi sperava in un augurio speciale e, magari, anche social (e quindi abbastanza plateale) per l'esibizione della prima serata al Festival Di Sanremo. È vero che i due vogliono riservatezza nella loro vita di coppia, ma è anche chiaro che si tratta di un amore nato in una scuola seguita da tutta Italia. i 'Lelodie', così si chiamano i fan della coppia, aspettano infatti con ansia questa terza serata del Festival di Sanremo, nella speranza che arrivi da parte di entrambi un piccolo gesto per l'altro o, ancora, un semplice augurio, che vada inoltre ad allontanare le voci di queste possibili tensioni tra i due. Un'ipotesi possibile ma che, vista l'estrema riservatezza di Elodie e Lele, appare abbastanza improbabile.

© Riproduzione Riservata.