MALDESTRO/ “Canzone per Federica”: sul palco per cantare un inno alla vita (Festival di Sanremo 2017, terza serata 9 febbraio)

MALDESTRO, IN GARA NELLE NUOVE PROPOSTE CON “CANZONE PER FEDERICA”: IL CANTANTE FIGLIO DI UN PENTITO (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - In questa terza serata del Festival di Sanremo 2017 è in gara nella categoria Nuove proposte il giovane cantante Maldestro con il brano “Canzone per Federica”. L'artista stesso ha rilasciato una serie di interviste nelle quali chiarisce il significato dell'opera definendo questa canzone come un vero e proprio inno alla vita, un incoraggiamento per tutti coloro che si trovano ad affrontare difficoltà di varia natura invitandoli a non arrendersi mai. Il personaggio di Federica, da cui prende il titolo la canzone, non è immaginario ma di una ragazza che esiste davvero, una ragazza che morde e vive la vita fino in fondo, nonostante tutti gli ostacoli. Ancora una volta l'autore ha voluto lanciare un messaggio di speranza ribadendo che non importa da dove si viene, non importano i sacrifici e le difficoltà che bisogna affrontare, ciò che veramente conta è non perdersi mai d'animo e continuare a lottare.

MALDESTRO, IN GARA NELLE NUOVE PROPOSTE CON “CANZONE PER FEDERICA”: LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Maldestro è un giovante cantante napoletano che ha scelto questo pseudonimo per esprimere un suo modo di essere ma è anche un modo grazie per allontanare l'attenzione dal suo vero nome, piuttosto scomodo. Maldestro, infatti, è all'anagrafe Antonio Prestieri, figlio del boss di mafia pentito Tommaso Prestieri. Tutta la vita di questo giovane è dunque trascorsa nell'affermazione del concetto che le colpe dei padri non devono ricadere sui figli e nella presa di distanza dalle scelte sbagliate del genitore. Il ragazzo ha trovato nell’arte lo strumento di riscatto: sin dall'età di nove anni, infatti, il piccolo Antonio ha iniziato a suonare il piano per poi dedicarsi successivamente al teatro. Durante la sua lunga attività teatrale ha scritto, diretto e interpretato opere contro la Camorra come, ad esempio, "Diamoci un taglio" nel quale fa i nomi e i cognomi di personaggi scomodi. Solo negli ultimi anni Maldestro ha cominciato a dedicarsi alla musica, vincendo una serie di importanti premi come il premio De Andrè e il Premio Ciampi. L'esordio discografico questo trentenne di Scampia lo ha ottenuto con un bellissimo album intitolato: "Non trovo le parole". Nella varie canzoni del disco che egli ha scritto, musicato e interpretato si esprime, nella forma di una ballata, sentimenti come la rabbia, l'amore e il sentimento talora di speranza, talora di frustrazione, che oggi non può fare a meno di provare un giovane che aspira a diventare poeta.

MALDESTRO, IN GARA NELLE NUOVE PROPOSTE CON “CANZONE PER FEDERICA”: LA MUSICA È UN GIOCO SERIO (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Maldestro durante la videointervista di presentazione realizzata per i canali social della Rai, parlando del proprio pezzo sanremese “canzone per Federica” di cui è lui stesso autore, sottolinea come esso racconti del delicato passaggio che una ragazza affronta dall’adolescenza al mondo degli adulti. Una canzone che come ammette Maldestro, parla di una ragazza che esiste realmente, a cui lui è molto legato e che è stata capace di dargli tantissima forza negli anni in cui l’ha frequentata. Una ragazza definita molto forte che nonostante le tante avversità che le metteva davanti la vita di tutti i giorni, è riuscita ad affrontarle sempre con il sorriso. Infine, il giovane artista napoletano rimarca il piacere di aver potuto scrivere una canzone su Federica e soprattutto di poterla presentare al Festival di Sanremo del quale si dice onorato di farne parte con la consapevolezza che resta comunque un gioco parafrasando le parole di Edoardo De Filippo: “la musica è un gioco serio”.

