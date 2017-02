MARCO GIALLINI E ALESSANDRO GASSMANN/ Ospiti per tutti cantano Sanremo (Festival di Sanremo 2017, terza serata 9 febbraio)

MARCO GIALLINI E ALESSANDRO GASSMANN, OSPITI ALL'ARISTON (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Nella serata di giovedì 9 febbraio a Sanremo 2017 saranno ospiti Marco Giallini e Alessandro Gassmann. I due attori sono stati invitati sul palco dell'Ariston per presentare il loro film in uscita il 23 febbraio, diretto da Massimiliano Bruno, "Beata Ignoranza", in cui due professori, uno integrato nella modernità e quindi assolutamente favorevole a Social Network e tecnologie, e uno antico e sostenitore "dei vecchi tempi", si scambieranno le vite per sostenere le loro rispettive tesi, arrivando a compiere riflessioni profonde e vivendo momenti di assoluta comicità. Il film sarà quindi presentato dai due protagonisti principali sul palco di Sanremo, anche se non è chiaro se la loro sarà semplicemente un'ospitata "promozionale" o delizieranno il pubblico dell'Ariston con qualche performance comica o canora.

MARCO GIALLINI E ALESSANDRO GASSMANN, OSPITI ALL'ARISTON: LE LORO FICTION (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Certo è che sia Gassmann che Giallini quest'anno hanno avuto molta fortuna in rai, facendo delle fiction di grande successo. Giallini infatti è stato protagonista di Rocco Schiavone andata in onda su rai 2, mentre Gassman sta facendo ascolti altissimi nella fiction I bastardi di Pizzofalcone, in onda su Raiuno, in cui lui è uno dei protagonisti principali. Anche Sanremo gli porterà fortuna? C'è da dire che per Gassmann non è la prima apparizione a Sanremo. Infatti, già nella scorsa edizione, salì sul palco dell'Ariston insieme a Rocco Papaleo, per presentare il film "Onda su onda". In quell'occasione Gassmann era visibilmente emozionato, ma nonostante ciò fece un divertente siparietto con Papaleo, divertendo il pubblico. In quell'occasione, fra l'altro, Alessandro Gassmann disse che non sarebbe mai voluto andare a Sanremo nemmeno per tutto l'oro del mondo, ma che lo aveva fatto per il suo amico Rocco Papaleo e per il loro film. Ora, a distanza di un anno, eccolo risalire sul palco dell'Ariston. Anche stavolta l'ha fatto per un amico, o Gassmann ci sta facendo l'abitudine? I due, fra l'altro, parlando delle loro fiction e quindi dei loro ultimi lavori di successo sulla Rai, sono stati al centro di molte polemiche. La serie che interpreta Marco Giallini "Il Commissario Schiavone" è stata duramente criticata per l'immagine che viene data della Polizia di Stato. Infatti, nella fiction si vede il poliziotto farsi le canne, creare false prove, fare false testimonianze, e secondo il Sindacato Autonomo della Polizia questa immagine delle Forze dell'Ordine è inaccettabile. Alcuni politici, come Gasparri e Giovanardi, ne hanno addirittura richiesto la chisura immediata, senza ottenere però riscontri positivi. Anche per la serie di cui è protagonista Gassmann, le polemiche non sono mancate per la storyline lesbo della fiction. Gli argomenti saranno trattati con i diretti interessati oppure no? Non resta che aspettare la puntata di questa sera.

