MASTERCHEF ITALIA 2017/ Ed. 6 ottava puntata: diretta, concorrenti e eliminati. Chi rimarrà tra Gabriele e Roberto? (oggi, 9 febbraio)

MASTERCHEF ITALIA 2017, ED. 6 OTTAVA PUNTATA: DIRETTA, CONCORRENTI ED ELIMINATI. CHI USCIRÀ TRA ROBERTO E GABRIELE? (OGGI, 9 FEBBRAIO) - Ottavo appuntamento sul piccolo schermo di Sky Uno con MasterChef Italia 2017: la sesta edizione del cooking talent show torna, pronta a dimezzare ufficialmente i 20 concorrenti che erano andati a comporre la MasterClass dall’inizio. Gli eliminati fino a questo momento sono in totale 9 (Lalla Pedriali, Vittoria Polloni, Alain Stratta, Antonella Orsino, Maria Zaccagni, Daniele Cui, Marco Moreschi, Marco Vandoni e Barbara D’Aniello), anche se un verdetto è rimasto in bilico dalla scorsa settimana. Il Pressure Test, che ha visto coinvolti Giulia, Michele Ghedini, Roberto e Gabriele si è svolto infatti a bordo di una barca: mentre i quattro giudici Bastianich, Cannavacciuolo, Barbieri e Cracco si rilassavano, in cambusa i quattro aspiranti chef hanno dovuto cucinare. I peggiori sono risultati essere Gabriele Gatti, l’architetto, e il romagnolo Roberto Perugini: ma la giuria di MasterChef Italia 6 ha deciso che la decisione sarebbe stata comunicata solamente all’interno delle cucine del cooking talent, e solo più tardi conosceremo dunque la verità. Sara Roberto a dover lasciare le cucine di MasterChef? O toccherà a Gabriele? In gara, esclusi loro, rimangono: Giulia Brandi, Mariangela Gigante, Michele Ghedini, Margherita Russo, Gloria Enrico, Michele Pirozzi, Cristina Nicolini, Valerio Braschi e Loredana Martoti. Chi altri dovrà dire addio al grembiule del programma oggi, 9 febbraio, in prime time durante l’ottava puntata?

MASTERCHEF ITALIA 6, ED.2017 OTTAVA PUNTATA: DIRETTA, CONCORRENTI ED ELIMINATI. LA MYSTERY E LA PROVA IN ESTERNA (OGGI, 9 FEBBRAIO) - Saranno in dieci ad affrontare la Mystery Box dell’ottavo appuntamento con MasterChef Italia 6: si tratterà di una Mystery Box Poker. Tutti i concorrenti avranno a disposizione dieci ingredienti, e potranno - al buoi - cambiarne fino ad un massimo di cinque, scegliendo tra altrettanto Mystery Box coperte. Le loro scelte potrebbero arrivare ad agevolarli, ma qualcuno potrebbe trovarsi ancora più in difficoltà. A seguire, arriverà il momento dell’Invention Test, che vedrà protagonista il timballo di Gattopardo: per una volta, i concorrenti a MasterChef Italia non affronteranno questa sfida da soli, ma in coppia, e con le modalità della staffetta: di chi sarà il miglior timballo di Gattopardo e chi, invece, sarà eliminato? La prova in esterna dell’ottavo appuntamento con il cooking talent prenderà il via presso il Parco Giardino Sigurtà, a Valeggio sul Mincio. La sfida sarà quella di preparare due menù vegani e crudisti, uno per ogni brigata: gli assaggiatori d’eccellenza saranno 20 maestri shàolìn, e l’ospite riposnde al nome di Schì Héng Chàn, maestro del Centro Culturale Shàolìn di Milano. Il team migliore sarà salvo, e accederà direttamente alla nona puntata di MasterChef Italia: tutti gli altri dovranno affrontare il tanto temuto Pressure Test, con una nuova eliminazione.

MASTERCHEF ITALIA 6, ED. ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Più tardi, il piccolo schermo di Sky Uno manderà in onda u nuovo appuntamento con MasterChef Italia 6: in attesa di scoprire come se la caveranno i concorrenti ancora in gara, diamo uno sguardo a quello che è successo la settimana scorsa. La prima prova è come sempre la Mistery box: ognuno trova la statuetta di un concorrente, a cui dovranno fare la spesa. Una prova davvero difficile visto che molti metteranno in difficoltà i propri rivali. Dieci ingredienti, da dover cucinare tutti: ovviamente c'è un mix incredibile che preoccupa tutti. I concorrenti hanno a disposizione circa tre quarti d'ora per preparare il tutto: il migliore sembra essere proprio Valerio, che sceglierà i piatti per la prova con chef Morimoto. Noodle con tempura: sarà questo il piatto di oggi. Inoltre Valerio sceglie anche chi ha lo svantaggio di cucinare con dieci minuti in meno. Ovviamente sceglie Mariangela e Gloria, degne avversarie. Iniziano gli assaggi e a passare come migliore è Gloria: la concorrente non andrà in esterna e andrà direttamente alla prossima puntata. Ad essere eliminato è stato Daniele, che ha veramente preparato un pessimo piatto. L'esterna è da brividi e si svolge a Napoli, terra di Antonino Cannavacciulo. Visto che si stanno svolgendo le gare di canottaggio, i concorrenti dovranno cucinare per 40 atleti. I blu dovranno cucinare gli spaghetti con le vongole, mentre i rossi ragù di salsiccia e friggitelli. La squadra rossa sembra essere proprio disunita, mentre la blu gestisce meglio la pressione. Il tutto dovrà essere pronto in un'ora e mezza. Nel frattempo, i giudici si divertono e Cracco e Bastianich salgono in canoa: non è proprio il loro mondo rispetto alla cucina. I due ci provano, ma ovviamente con pessimi risultati. Giulia è davvero nel pallone e non sa più che fare. Arriva il momento dei verdetti, che come sempre viene affidati agli atleti: a quanto pare la brigata rossa sembra essersi guadagnata il titolo di migliore. I giudici salvano Michele, mentre il pressure test verrà fatto a Procida. I quattro rimasti dovranno fare la spesa e stipare un catamarano, dove cucineranno. Il piatto è insalata di anguria, con limoni di Procida e bottarga, da fare in venti minuti. Il secondo è l'astice alla catalana, che mette in difficoltà parecchi di loro. Alla fine di questa gita fuori porta a Procida, arriva il momento dei verdetti. Roberto e Gabriele rischiano, mentre Michele e Giulia sono salvi. Ma l'eliminato non verrà annunciato: si aspetta fino al ritorno a Milano (ovvero la prossima puntata), per decidere chi abbandonerà la cucina di MasterChef.

© Riproduzione Riservata.