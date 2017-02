MIKA/ Ospite della kermesse musicale: dal successo di Relax - Take It Easy al prime time di casa Rai (Festival di Sanremo, 7 febbraio 2017)

MIKA, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: DAL SUCCESSO DI TAKE IT EASY ALLE PRIME SERATE IN RAI (FESTIVAL DI SANREMO, 7 FEBBRAIO 2017) - E' tutto pronto per il debutto dell'edizione 2017 del Festival di Sanremo che avverrà oggi, martedì 7 febbraio. Le aspettative sono davvero altissime sia per quanto riguarda i cantanti in gara che, ovviamente, per gli ospiti che si susseguiranno sul palco dell'Ariston. Ad aver fatto parlare non poco è stata, senza alcun dubbio, la scelta di Carlo Conti di voler presentare il Festival al fianco di Maria De Filippi, ma il pubblico attende con ansia di scoprire quali saranno i vip internazionali e nazionali a partecipare alla kermesse in qualità di ospiti. La lista è lunghissima, ma si potrà arricchire della presenza del cantautore libanese Mika. La sua sarà come al solito una performance decisamente molto interessante da ogni punto di vista, innovativa per quanto riguarda la musicalità e di sicuro successo, se solo si considerano le critiche positive raccolte grazie ai suoi ultimi lavori. Fra questi si ricorda Stasera CasaMika con cui l'artista ha attraversato l'Italia interagendo in modo originale con il pubblico.

MIKA, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: DAL SUCCESSO DI TAKE IT EASY ALLE PRIME SERATE IN RAI (FESTIVAL DI SANREMO, 7 FEBBRAIO 2017) - Di sicuro non si può dire che Mika non rientri fra i volti più assidui dei nostri piccoli schermi. Risale a poco tempo fa la decisione della Rai di affidargli le prime serate, con cui il cantautore è riuscito letteralmente a stregare i telespettatori. Stasera CasaMika è stato un ciclo di prime serate dal sapore retrò, dove è stata la musica ad avere la meglio, anche se non sono mancati gli ospiti e i momenti di intrattenimento. Mika ha dato ancora una volta prova di essere particolarmente poliedrico e di avere la capacità di mettersi alla prova anche nei panni di entertainer. C'è da scommettere che quella su Rai Due sia stata solo l'inizio di una brillante carriera, appunto, da intrattenitore e non più solo da cantante. D'altronde, nel corso del tempo, Mika ha preso parte a programmi quali, ad esempio, X Factor, dimostrando di non avere alcun genere di difficoltà davanti alle telecamere. Inoltre, c'è da ricordare che lo stesso Milka non si è mai tirato indietro di fronte a tematiche di carattere sociale. Non molto tempo fa, ad esempio, la sua opinione in merito ad alcune offese a danni degli omosessuali ha rappresentato una vera e propria denuncia sposata da moltissimi intellettuali e non di tutto il mondo. Ma vediamo di scoprire qualche dettaglio in più in merito alla biografia di Mika.



MIKA, OSPITE DELLA KERMESSE MUSICALE: LA VITA E LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO, 7 FEBBRAIO 2017) - In Italia Mika è stato conosciuto dal grande pubblico con Relax - Take it easy, una canzone decisamente molto orecchiabile che nell'estate di qualche anno fa è diventato un vero e proprio tormentone. A questo pezzo sono seguiti moltissimi successi che hanno dimostrato che quella di Mika non era solo una meteora destinata a scomparire. Nato in Libano ma cresciuto in Inghilterra, Mika sin da piccolissimo si è dimostrato molto caparbio e testardo. L'artista, infatti, nonostante una leggera dislessia che avrebbe potuto compromettere la sua carriera musicale, è riuscito a diventare una vera e propria icona. Nel corso del tempo, poi, ha partecipato anche a programmi televisivi tra cui, ad esempio, X Factor ed ha siglato collaborazioni molto importanti. Tra queste ricordiamo il duetto con il rapper nonché suo collega proprio nel talent X Factor Fedez nel brano Beautiful disaster. Insomma, quella di Mika è una carriera ancora in ascesa. Le sorprese saranno ancora moltissime e di sicuro Mika anche sul palco dell'Ariston non potrà fare a meno di stupire il suo pubblico.

© Riproduzione Riservata.