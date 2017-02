MINA / Cover: “Le mille bolle blu” tornano protagoniste al Festival di Sanremo 2017 (Terza serata)

MINA, COVER: “LE MILLE BOLLE BLU” TORNA AL FESTIVAL DI SANREMO – Nella prima serata di Rai 1 viene trasmessa tra pochissimo la terza serata del Festival di Sanremo 2017 che sta vedendo alla conduzione il direttore artistico Carlo Conti e la signora di Canale 5 Maria De Filippi. Una puntata che la kermesse dedica alla grande musica ed in particolare con le cover che vedranno i sedici Big che hanno evitato le ultime tre piazze delle prime due serate. La giovanissima Lodovica Comello proporrà al pubblico dell’Ariston ed ai milioni di telespettatori collegati da casa, una personale interpretazione del brano “Le mille bolle blu” portato al successo da Mina nel 1961. Tra l’altro la celeberrima interprete italiana lo presentò proprio al Festival di Sanremo nell’edizione del 1961 ed ossia 56 anni fa. Un brano scritto e firmato da Vito Pallavicini con la musica composta da Carlo Alberto Rossi e che giunse al quinto posto di quella edizione che vide il trionfo di Betty Curtis e Luciano Tajoli con Al di là. Fu anche l’ultima volta in gara all’Ariston per Mina.

MINA, LA CARRIERA – Mina nome d’arte di Mina Anna Mazzini, è nata a Busto Arstizio nel marzo del 1940. È tra i cantanti più conosciuti ed apprezzati del panorama italiana come del resto dimostrano gli 150 milioni di dischi venduti nel mondo. Voce impareggiabile e capacità interpretativa che praticamente non ha eguali, Mina ha pubblicato la bellezza di 115 album di cui 71 in studio, 3 live, 1 colonna sonora e ben 40 raccolte. Innumerevoli i suoi successi come Nessuno, Tintarella di luna, Il cielo in una stanza, Amor mio, Parole parole parole, Città vuota, è l’uomo per me, Grande grande grande e moltissimi altri ancora. In carriera ha condotto molteplici varietà televisivi di grande ascolto come Studio Uno, Senza Rete, Sabato Sera, Teatro 10 e Milleluci. Inoltre ha recitato in diversi film come Appuntamento a Ischia, Urlatori alla sbarra, Appuntamento in riviera, Zum Zum Zum – La canzone che mi passa per la testa. Nel 2006 ha sposato Eugenio Quaini diventando per l’anagrafe elvetica Mina Anna Quaini.

