Maria De Filippi / Robbie Williams l’ha baciata: la dolce "vendetta" di Carlo Conti (Festival di Sanremo 2017, seconda serata)

MARIA DE FILIPPI, BACIO A STAMPO A SORPRESA DA ROBBIE WILLIAMS A SANREMO 2017: LA "VENDETTA" DI CARLO CONTI (seconda serata) - Chi la fa l'aspetti: la vendetta di Carlo Conti nei confronti di Maria De Filippi è arrivata nel corso della seconda serata del Festival Di Sanremo. Se la conduttrice di Canale 5 ieri ha costretto Conti ad emulare Ricky Martin nel suo movimento di bacino, scatenando l'ilarità del pubblico, oggi è stato Carlo a metterla in imbarazzo. Prima di salutare Robbie Williams, ospite speciale di questa serata, Maria De Filippi ha voluto ricordare un'abitudine che ha il cantante: "Lo sai Carlo che Robbie, alla fine di ogni suo concerto, bacia una ragazza del pubblico?" ha svelato Maria De Filippi, non vedendo che alle sue spalle Conti confabulava proprio con Robbie Williams. Ed ecco che la star internazionale, all'improvviso, si avvicina a Maria e le stampa sulle labbra un incredibile bacio. Stupore generale del pubblico ma soprattutto della De Filippi che rimane senza parole e in evidente imbarazzo. Arriva la pubblicità a stemperarlo e, subito dopo, le rassicurazioni di Carlo Conti a Maurizio Costanzo - "È stato solo un bacio a stampo" - dichiara il conduttore; poi è la stessa De Filippi che aggiunge "E menomale, altrimenti avrebbe trovato in bocca una caramella, sai che figura!".

MARIA DE FILIPPI STUPIRÀ TUTTI SCENDENDO DALLA SCALINATA? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA) - Per Maria De Filippi, co-conduttrice insieme a Carlo Conti di questo Festival Di Sanremo 2017, la kermesse musicale non è iniziata per il meglio. La presentatrice ha avuto infatti la febbre alta poco prima di andare in onda e per questo motivo si pensava che avrebbe dato forfait per la prima puntata. L’allarme è poi rientrato visto che Maria De Filippo ha stretto i denti e si è presentata sul palco dell’Ariston come previsto. La famosa conduttrice non è scesa dalla famosa scalinata dell'Ariston, promettendo di farlo “forse” in occasione della finale. La conduttrice è stata quella che tutti conosciamo: perfettamente a suo agio, “La Sanguinaria” ha tenuto le redini di Sanremo con la stessa sicurezza e con lo stesso ritmo con cui conduce una puntata di C’è posta per te. Maria ha quasi rubato la scena a Carlo Conti e anche se ogni tanto l’emozione si è fatta sentire e l’influenza le ha giocato qualche scherzo alla voce, la De Filippi ha tenuto perfettamente il palco. La conduttrice ha dimostrato di saper anche ironizzare su sè stessa, andandosi a sedere sui gradini della scalinata di Sanremo proprio come fa abitualmente su quelli dello studio di Uomini e Donne. La presentatrice ha subito rotto il ghiaccio con una battuta su Donald Trump e Carlo Conti, strappando più di un sorriso alla platea. Al fianco di Conti ha presentato i cantanti in gara, aiutata anche da Raoul Bova nel ruolo di “valletto”. La De Filippi ha poi preso in mano la situazione presentando gli eroi dell’hotel Rigopiano: la conduttrice ha intervistato alcuni rappresentanti della Croce Rossa, dell’Esercito e della Guardia di Finanaza per raccontare attraverso le loro esperienze quei tragici momenti. A Maria è stato affidato anche il compito di introdurre l’argomento del Cyber Bullisimo e la conduttrice lo ha fatto in pieno stile “C’è posta per te”. Maria De Filippi ha sicuramente convinto il pubblico con il suo stile impeccabile e per quanto riguarda la seconda serata al pubblico resta un solo dubbio: stupirà tutti scendendo finalmente dalla scalinata? L'attesa è tanta, anche se durante la prima serata del Festival di Sanremo di ieri Maria de Filippi è riuscita a inciampare e - quasi - a cadere spostandosi sul palco. Un piccolo inciampo, per l'appunto, sicuramente dovuto anche alle sue condizioni fisiche messe alla prova dallo stress e dalla febbre. Ma oggi Maria vorrà affrontare la scala di Sanremo? Secondo noi ne ha una voglia matta.

MARIA DE FILIPPI, IL LOOK E GLI OUTFIT (FESTIVAL DI SANREMO 2017, SECONDA SERATA) - Come promesso Maria De Filippi non ha cambiato molti abiti durante la prima serata del Festival di Sanremo 2017, limitandosi ad indossare due abiti. La conduttrice si è presentata vestita con un lungo abito nero molto elegante, perfettamente adatto al suo corpo e simbolo della sua raffinatezza. Proprio con indosso questo è andata a sedersi sugli scalini e, viste le trasparenze dell’abito nella parte inferiore, ha voluto assicurarsi di “non sembrare nuda” per non rischiare di “far vedere le mutande e rovinarsi la carriera”. Con stile ed ironia la De Filippi è riuscita ancora una volta a trasmettere tutta la sua professionalità. Nel pomeriggio la conduttrice aveva stupito tutti presentandosi in conferenza stampa struccata ed in tuta. Il secondo abito indossato invece da Maria sul palco dell’Ariston è stato un vestito bianco al ginocchio: ancora una volta non sono mancate le trasparenze e il vestito ha catturato l’attenzione anche per le sue frange.

