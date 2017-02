Massimo Ceccherini/ L'attore contro Raz Degan: "Devo chiarire alcune cosine", è guerra per i due naufraghi? (Isola dei Famosi 2017, oggi 9 febbraio)

MASSIMO CECCHERINI: "DEVO CHIARIRE ALCUNE COSINE", È GUERRA CONTRO RAZ DEGAN? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 9 FEBBRAIO) - Anche se Massimo Ceccherini ha passato la sua prima settimana sull'Isola dei Famosi 2017 con Raz Degan, condividendo con lui e con gli altri naufraghi cibo, giaciglio e riparo, l'attore toscano ha recentemente riservato al suo ex compagno di avventura delle dichiarazioni non del tutto amichevoli. Nell'ultimo day time trasmesso da Mediaset, Ceccherini ha rivelato ad altri componenti del gruppo dei non evoluti che il desiderio di Raz Degan è sempre quello di dimostrare di essere il migliore e per questo è sempre pronto a mettersi in gioco con il classico fare da saputello. L'attore toscano, dopo aver sorriso assieme agli altri naufraghi per l'imitazione che Moreno ha riservato a Raz Degan, del quale ha preso in giro gli aspetti legati alle sue numerose esperienze in giro per il mondo, ha dichiarato di dover risolvere alcune faccende rimaste ancora in sospeso: "Non vedo l’ora che mi mettano insieme a lui. Devo chiarire alcune cosine", ha rivelato Ceccherini sperando di poter risolvere al più presto la questione. Di cosa si tratta?

MASSIMO CECCHERINI: A PESCA GRAZIE AGLI AMI MESSI A DISPOSIZIONE DALLA PRODUZIONE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, OGGI 9 FEBBRAIO) - Massimo Ceccherini, dopo le proteste nella seconda puntata dell'Isola dei Famosi 2017, sembra aver ritrovato la serenità sulla spiaggia dei non evoluti. Nel corso della puntata di ieri, infatti, in naufraghi hanno ricevuto degli ami per la pesca, dati in dotazione assieme al riso che la produzione mette a loro disposizione ogni settimana. Ceccherini, di fronte a questo gesto ha inizialmente manifestato qualche piccola incertezza: "Se li prendo o non li prendo non lo so", ma si è comunque mostrato soddisfatto dell'inatteso dono. Nel corso della pesca, l'attore ha potuto contare su altri tre aiutanti, fra i quali anche il rapper Moreno e la cantante neo melodica Nancy Coppola. Tuttavia, Massimo Ceccherini ha fatto sin da subito notare come tutte quelle persone fossero inutili ai fini della sua attività e ha esortato alcuni di loro a dedicarsi ad altre mansioni. Moreno, l'unico nuotatore fra i tre, ha chiesto agli altri naufraghi di poter restare: è il solo in grado di recuperare l'amo in mare aperto.

