Masterchef Italia / Diretta streaming ottava puntata e pronostici eliminati (oggi, 9 febbraio 2017)

MASTERCHEF ITALIA 6, DIRETTA STREAMING: COME VEDERE IL TALENT (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Torna questa sera Masterchef Italia 6, un'altra puntata che vedrà i giudici Carlo Cracco, Joe Bastianich, Bruno Barbieri e Antonino Cannavaccioulo dover valutare i piatti dei concorrenti del programma in onda su Sky Uno. La puntata sarà trasmessa come al solito su Sky Uno alle 21.10 e, per chi ha l'abbonamento alla rete privata, è possibile collegarsi e vedere la puntata di Masterchef Italia 6. Se non si possiede un televisore, ma si ha l'abbonamento a Sky, si può guardare anche sul computer o sul tablet scaricando l'apposita applicazione e seguire in diretta tutto ciò che accade. Ovviamente ciò che accade nel programma sarà interamente documentato sui social network e gli spettatori amanti del talent show culinario più famoso della storia potranno anche commentare tutti gli avvenimento su Twitter e Facebook in tempo reale, interloquendo con gli altri utenti.

MASTERCHEF ITALIA 6, DIRETTA STREAMING: CHI ESCE TRA ROBERTO E GABRIELE? (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - La settimana scorsa da Masterchef Italia 6 è stato eliminato Daniele, che è "caduto" sui tempi di preparazione della cucina giapponese. Questa sera invece scopriremo chi è stato eliminato tra Roberto e Gabriele: chi uscirà tra i due? Roberto è un personaggio molto amato dal pubblico, così come Gabriele ed entrambi sono molto in gamba. Sicuramente entrambi sono una perdita preziosa per Masterchef Italia 6, e il pubblico a casa vorrebbe che sia solo una ad uscire: Gloria! Sono in molti a non apprezzare molto la concorrente, che giudicano poco simpatica. Anche Loredana non è tra le più simpatiche, dato che viene accusata di non voler accettare le critiche: " Certo che è lì per cucinare e nessuno mette in dubbio che sappia cucinare ma ciò non toglie che è antipatica, supponente, permalosa e saccente. Non è collaborativa e non accetta critiche".

© Riproduzione Riservata.