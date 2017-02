Matrimonio Bianca Atzei e Max Biaggi / Le nozze con sono vicine? le indiscrezioni parlano chiaro

Bianca Atzei e Max Biaggi, amore a gonfie vele: ma prima del pilota, una storia d'amore 'malata' per la cantante - Con il suo brano 'Ora esisti solo tu' è tra i sei artisti che rischiano l'eliminazione al Festival di Sanremo, ma Bianca Atzei è pronta a riscattarsi nel corso della terza serata della kermesse canora. Gli attimi di tensione dovuti alla gara sono però velocemente dimenticati grazie alla vicinanza del suo compagno, il pilota Max Biaggi. La loro storia d'amore è nata un anno e mezzo fa, diventando in breve un grande amore che la cantante descrive con parole ricche di gioia. "Sono felice e serena come non mi era mai accaduto. Mi sento rinata: prima ero più triste, malinconica. Max mi ha completato, mi fa sentire donna, più sicura di me" ha dichiarato Bianca Atzei in una recente intervista al settimanale Gente. Eppure, prima di Max Biaggi, c'è stata anche tanta sofferenza. Lo confessa proprio la Atzei al settimanale 'F', dove parla di due grandi delusioni negli affetti che, ancopra oggi, la segnano: "La delusione di un’amica che si è rivelata diversa dalla persona che pensavo di conoscere. E la fine di una storia d’amore tormentata, che mi ha fatto soffrire davvero tanto. Prima di incontrare Max ho vissuto una relazione ‘malata'".

Bianca Atzei e Max Biaggi, il matrimonio è vicino? Le indiscrezioni parlano chiaro - Delusioni importanti per Bianca Atzei che oggi ha trovato tutto ciò che cercava in Max Biaggi. I due si sono conosciuti ad una cena tra amici in Svizzera ma, se per il pilota è stato un colpo di fulmine, per la cantante c'è voluto molto più tempo e proprio a causa di "queste due ferite che dovevo curare". Eppure l'amore è cresciuto in poco tempo, tanto che ora Bianca e Max sono inseparabili. Impossibile per la coppia non parlare di nozze che potrebbero essere davvero vicine. La presenza di Max Biaggi è stata per la Atzei davvero importante e ha notevolmente cambiato la sua vita, come lei stessa ammette. "Non sono per niente tenace, appena sento la fatica mi fermo. - ha confessato la cantante che, a Sanremo, lotta per rimanere in gara. Così ha concluso - Vorrei essere più simile a Max: lui mi sta insegnando a spostare sempre di più i miei limiti, nello sport e nella vita".

