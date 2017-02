NESLI E ALICE PABA/ "Do retta a te" li aiuterà ad evitare l'eliminazione? (Festival di Sanremo 2017, terza serata 9 febbraio)

NESLI E ALICE PABA, EVITERANNO L'ELIMINAZIONE CON "DO RETTA A TE"? IL PARERE DEI FAN (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) -Nesli e Alice Paba, il duo che porta al Festival di Sanremo 2017 il brano Do retta a te, riuscirà a rimanere in gara o subirà l'eliminazione? I fan del fratello di Fabri Fibra e della 19enne se lo augurano vivamente. Ma come hanno accolto il responso del pubblico ieri sera, quando all'Ariston si è appreso che Nesli e Paba erano tra i Campioni a rischio eliminazione e non avrebbero potuto prendere parte alla serata cover? I commenti su Twitter non erano certamente positivi:"Nesli e Alice Paba a rischio non se lo meritavano per nulla e poi volevo sentire la loro cover". Come sempre c'è anche chi mette in dubbio la correttezza del sistema di voto:"Alice Paba e Nesli dovevano essere nella zona verde. Da casa sono arrivati molti ma molti voti..chissa che fine hanno fatto". La sensazione, quando manca poco al via della tersa serata del Festival di Sanremo 2017, è che Nesli e Alice Paba possano contare su una schiera di fan molto folta e pronta a sostenerli: questo duo avrà modo di esibirsi ancora o il loro sodalizio si esaurirà dopo due sole interpretazioni?

NESLI E ALICE PABA, EVITERANNO L'ELIMINAZIONE CON "DO RETTA A TE"? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) -Nesli e Alice Paba eviteranno l'eliminazione dal Festival di Sanremo 2017 con Do retta a te? Questo è il grande interrogativo per il rapper e la già vincitrice di The Voice of Italy, che questa sera non potranno partecipare alla serata cover poiché al ballottaggio. Nel corso della seconda serata della kermesse sanremese, infatti, i due sono finiti tra le peggiori 3 canzoni insieme a Bianca Atzei e all'altro duo Raige-Giulia Luzi. A contendere la permanenza all'Ariston a Nesli e Alice Paba saranno poi Clementino, Ron e Giusy Ferreri, gli altri tre Campioni meno graditi al pubblico e alla sala stampa nel corso della serata d'apertura del Festival di Sanremo 2017. Questa sera a dover abbandonare il concorso sanremese saranno 2 concorrenti, facendo sì che il numero di Campioni in gara si riduca a 20 dai 22 iniziali. Nesli e Alice Paba non potranno dunque interpretare la cover di Ma il cielo è sempre più blu, il brano di Rino Gaetano che avevano pensato di cantare in questa terza serata nel caso in cui le cose fossero andate per il verso giusto. Riusciranno a sfruttare l'occasione di poter reinterpretare Do retta a te evitando l'eliminazione?

© Riproduzione Riservata.