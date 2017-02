NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI - OGGI/ Su Rai Movie il film con Nicolas Vaporidis e Giorgio Panariello

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI - OGGI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Notte prima degli esami è il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 9 febbraio 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere commedia che è stata realizzata in Italia nel 2007 con la durata di circa 102 minuti ed è stata diretta dal regista Fausto Brizzi che ha anche collaborato nella redazione del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast sono presenti Nicolas Vaporidis, Giorgio Panariello, Carolina Crescentini, Serena Autier e Paola Onofri. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI - OGGI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un ragazzo di nome Luca Molinari (Nicolas Vaporidis), studente al quinto e ultimo anno di liceo. Luca però non se la cava molto bene a scuola tant’è che è convinto di non avere chance alla maturità. Luca ha molti amici, Alice (Sarah Maestri), Riccardo (Eros Galbiati), Simona (Chiara Mastalli) e Massi (Andrea De Rosa), ma un giorno si imbatte in una bellissima e affascinante ragazza di nome Azzurra (Carolina Crescentina) che lavora come addestratrice di delfini. Tra loro è subito colpo di fulmine e iniziano le numerose frequentazioni. Tuttavia, Luca rimane sconvolto quando scopre che suo padre Paolo (Giorgio Panariello) tradisce sua moglie Antonella (Paolo Onofri) con la sua professoressa di matematica ma nonostante lo costringa a lasciarla, Paolo non lo fa. Nel frattempo Luca e i suoi amici seguono la nazionale azzurra impegnata con i mondiali in Germania, ma il giovane maturando intensifica la sua relazione con Azzurra che all’improvviso lo lascia per via di una partenza in Francia. Il padre di Paolo invece, viene prima lasciato da sua moglie che ha scoperto il suo tradimento e poi dalla stessa professoressa per averle mentito. Anche Massi e Simona, da sempre fidanzati, si lasciano. Finalmente arriva la notte prima degli esami e Luca scopre che quello che credeva essere il fidanzato di Azzurra e così decide di correre da lei prima che possa partire. I due si ritrovano e fanno l’amore, Luca e Azzurra trascorrono tutta la notte insieme arrivando fino a Milano. Quando Luca prende coscienza che dopo poche ore ha l’esame con una serie di passaggi riesce ad arrivare a Roma ma si presenta con un quarto d’ora in ritardo di fronte alla commissione che a questo punto non vuole fargli sostenere l’esame. Tutti i suoi compagni però si rifiutano anch’essi di sostenere la prova, così di fronte a tanto clamore il presidente cambia idea e da sostenere l’esame di maturità a Luca. Nel frattempo Paolo viene perdonato da sua moglie Antonella.

