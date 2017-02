OROSCOPO 2017 / Paolo Fox previsioni di oggi 9 Febbraio su LatteMiele: Gemelli, Toro, Sagittario, Pesci e gli altri

OROSCOPO PAOLO FOX 2017 PREVISIONI DI OGGI 9 FEBBRAIO SU LATTEMIELE: GEMELLI, TORO, SAGITTARIO, PESCI E GLI ALTRI SEGNI - Appassionati di stelle tutti con il naso in su a guardare il cielo, guidati ovviamente dall'Oroscopo 2017 di Paolo Fox. Nell'appuntamento su Latte e Miele di oggi, giovedì 9 febbraio, il celebre astrologo ha annunciato per noi tutte le novità in merito ai segni dello Zodiaco: cosa succederà alla Bilancia, lo Scorpione, i Gemelli ed a tutti gli altri segni? Paolo Fox ci ha già rivelato che l'Ariete potrà contare su un momento di forte rivoluzione, così come il Cancro, anche se molto più faticosa. E mentre il Toro sbadiglia dalla noia, i Gemelli sono alla ricerca di maggiore entusiasmo ed energia. Per non parlare del Leone che ha gli occhi a cuore, ma deve affidarsi a qualcuno di esperto in merito ad alcune pratiche professionali. E se la Vergine deve recuperare in amore, la Bilancia è nervosa e continua a rimandare gli impegni. Sarà lo stesso sottotono dello Scorpione oppure subisce le stesse pressioni del Sagittario da parte del campo? Il Capricorno intanto è sul punto di creare polemiche un po' con chiunque, mentre l'Acquario è più attivo che mai. I Pesci? Amore in revisione, lavoro bloato ed attenzione a Scorpione e Capricorno.

Vediamo di seguito il dettaglio dell'Oroscopo 2017 di Paolo Fox. ARIETE - Momento di grande rivoluzione per i nati del segno. Hanno bisogno di un confronto e forse anche di un nemico oppure di un traguardo da superare: la vita degli Ariete è sempre piena di eventi. Attenzione ad amori sostitutivi che possono soppiantare altri ufficiali. Questi 2 mesi sono fatti di emozioni molto istintive che vanno tenute sotto controllo. TORO - I nati del segno in questo periodo sono un po' annoiati. Qualcuno è stanco di fare le solite cose, oppure vuole vivere più serenamente. Dal punto di vista fisico ci sono invece un po' di tensioni. I giovani del segno dovranno modificare un certo percorso di studi o di lavoro. GEMELLI - Ai nati del segno il piacere di lavorare non manca in questo periodo, anche se non è chiaro con chi. Gli esperimenti messi in atto di recente non hanno dato molti frutti e ripetere un'esperienza del passato non è il massimo. Bisogna recuperare energia ed ottimismo. In amore incontri piacevoli, ma attenzione alle persone già legate o un po' ambigue come l'Acquario o il Leone. CANCRO - I nati sotto il segno del Cancro sono nel pieno di una rivoluzione che può costare molta fatica. È difficile mantenere una situazione sotto controllo ed anche per questo non bisogna incaponirsi in questioni inutili. Se si ha la possibilità di cambiare ben venga, altrimenti bisogna usare diplomazia e cercare di trovare un punto di incontro. LEONE - Il Leone ha una giornata molto impegnativa ma anche ricettiva. Una particolarità del segno, sempre attento alle emozioni che vive a tutto tondo. Tra febbraio e maggio le cose andranno ancora meglio, dato il cielo fortemente positivo. In arrivo grande organizzazione e positività. C'è tempo fino ad ottobre per stabilire nuovi traguardi e anche mediare se qualcosa non va bene. Riguardo a dubbi in ambito lavorativo meglio consultare un avvocato o qualcuno più esperto. Per l'amore è un momento di recupero persino per chi si è separato. VERGINE - La Vergine ha una giornata interessante, ma se di recente ha trascurato un amore dovrà fare ammenda. Per chi ha una famiglia il fine settimana porta la voglia di fare progetti. Novità per il cuore purché sia libero dalle ansie maturate per colpa del lavoro. BILANCIA - La Bilancia in questi giorni è un po' nervosa e forse dovrà ritardare un evento programmato, molto probabilmente a causa del transito di Venere e Marte in opposizione. Una tendenza che ultimamente accade spesso, infatti, ma in questo modo i nati del segno rischiano di far sfociare tutto in amore. Meglio fare attenzione. SCORPIONE - Un lieve calo fisico per lo Scorpione, che in questi due giorni dovrà lavorare molto oppure affrontare una prova. Non c'è tuttavia una grande forza per affrontare questo momento particolarmente intenso. I nati del segno pensano inoltre di poter gestire bene le relazioni a distanza, anche se poi non è proprio così. SAGITTARIO - Il Sagittario sta per decollare: gli unici nati del segno che hanno un blocco sono quelli che vengono ostacolati da parenti oppure capi che provocano tensione. Questa aggressività però deve essere trasformata in creatività. Se un amore è stato difficile da vivere, ora si può sanare oppure trovare un'altra soluzione. CAPRICORNO - Il Capricorno in questi giorni non arriva in tempo a far tutto, perché è pieno di impegni e pensieri. Ci vuole prudenza se si hanno rapporti con con i segni del Cancro e della Bilancia. In amore ci vorrebbe tranquillità ma non ci sono delle persone che non concedono questi favori. Per evitare di fare discussioni resta in silenzio, in questo modo però si aumentano le polemiche. ACQUARIO - L'Acquario deve essere molto attivo e dinamico e non deve assolutamente fermarsi. Anche nel caso in cui si ritrovasse pieno di impegni. Sarà una giornata che può procurare qualche piccolo ritardo: meglio uscire presto per assicurarsi di non incontrare tenssioni e fastidi. PESCI - Giornate interessanti oggi e domani per il segno dei Pesci. L'amore va un pochino in secondo piano: deve lanciare adesso progetti che andranno avanti per i prossimi mesi. Le storie nate a gennaio devono essere riviste, soprattutto chi si è innamorato velocemente. Attenzione ai rapporti con persone del Capricorno e dello Scorpione.

