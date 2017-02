PIAZZAPULITA, ANTICIPAZIONI E OSPITI: GIULIO TREMONTI E DOMENICO DE MASI. LA CRISI DEL MONDO DEL LAVORO E LA GIUNTA RAGGI (PUNTATA 9 FEBBRAIO 2017) - Corrado Formigli torna questa sera, giovedì 9 febbraio 2017, su La7 con una nuova puntata di Piazzapulita, il programma di approfondimento politico. Al centro della puntata di quest’oggi ci saranno grandi temi legati all’economia: si parlerà infatti della crisi nel mondo del lavoro e della battaglia dell’Euro. il giornalista non mancherà però di mettere sul piatto anche questioni più interne come il caos nella giunta del sindaco di Roma, Virginia Raggi: quale sarà il futuro della giunta dopo la nuova bufera scoppiata sul comune di Roma per via delle dichiarazioni dell’assessore all’urbanistica Berdini contro il sindaco del Movimento 5 Stelle? Formigli ne parlerà con i suoi ospiti: l’ex ministro dell’Economia Giulio Tremonti, il sociologo e professore di Sociologia all’Università Sapienza di Roma Domenico De Masi, il giornalista e conduttore televisivo Corrado Augias, l’attore Libero De Rienzo e il vice direttore de L’Espresso Marco Damilano.

