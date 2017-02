PIPPO BAUDO E’ MALATO / Condizioni di salute: raddoppia l’Arena Giletti e salta Domenica In a Sanremo (oggi, 9 febbraio 2017)

PIPPO BAUDO È MALATO, QUALI SONO LE SUE CONDIZIONI DI SALUTE? (ULTIME NOTIZIE) - Pippo Baudo è malato e l’annuncio arriva addirittura in prima serata al Festival di Sanremo 2017: ieri sera infatti Carlo Conti e Maria De Filippi, approfittando di un momento di saluti alle prime file con presente l’immancabile Massimo Giletti, annuncia la brutta notizia sul re dei Festival. “Pippo è malato, domenica non ci sarà al Festival per il consueto speciale di Domenica In, ci sarà invece la versione estesa dell’Arena di Giletti”. Notizia choc che in sala provoca brusii e sui social scatena i fan del Pippo “nazionale” che subito cercano informazioni su cosa abbia davvero il conduttore storico della Rai. Ebbene da quanto uscito poi nei dispacci di agenzia subito dopo il Festival, si scopre che Pippo Baudo è stato colpito da una forte forma di bronchite particolarmente aggressiva che lo costringe a non poter rimanere sulla scena almeno per questa settimana. Rinviata dunque Domenica In, un vero peccato perché la presenza di Pippo Baudo al Festival è praticamente una tradizione che speriamo possa ripetersi l’anno prossimo. Forza Pippo, siamo tutti con te!

