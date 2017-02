RAIGE E GIULIA LUZI/ "Togliamoci la voglia" tra sensualità e trash: eviteranno l'eliminazione? (Festival di Sanremo 2017, terza serata 9 febbraio)

RAIGE E GIULIA LUZI, "TOGLIAMOCI LA VOGLIA" TRA SENSUALITÀ E TRASH: LA CANTANTE CARICA I FAN (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Prova del nove per Raige e Giulia Luzi, il duo che con Togliamoci la voglia si gioca la permanenza al Festival di Sanremo 2017 in questa terza serata di gara. Il fatto di essere tra i big a rischio eliminazione dev'essere stata di sicuro una brutta doccia fredda, ma Giulia Luzi già stamattina ha provveduto a caricare i suoi fan su Instagram attraverso un post che ha chiarito lo spirito del duo all'Ariston:"Buongiorno da "2 Giulie"..perché stasera si spacca il doppio!!!Mi vedete ragazzi? Sono super energica e solare! Oggi @raigeofficial ed io vogliamo contagiarvi con questa energia e stasera abbiamo tanta voglia di cantare #TogliamociLaVoglia e di rientrare in gara!! Voi però ci dovete sostenere, ancora di più!! Coraggiooooo, uniamo le forze...e comunque vada è giá magnifico tutto questo. Vi voglio bene!". I fan risponderanno all'appello della Luzi? Clicca qui per leggere la "chiamata alle armi" di Giulia!

RAIGE E GIULIA LUZI, "TOGLIAMOCI LA VOGLIA" TRA SENSUALITÀ E TRASH: EVITERÀ L'ELIMINAZIONE? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Togliamoci la voglia di Raige e Giulia Luzi davanti a un crocevia: l'esperienza al Festival di Sanremo 2017 continuerà o si esaurirà al termine di questa terza serata? Nell'appuntamento che negli ultimi anni è stato dedicato alle cover, il duo dovrà infatti riportare in scena il proprio inedito, cercando di convincere il pubblico a dare fiducia ad un brano che fin qui ha diviso soprattutto la critica. Da una parte, infatti, c'è chi è rimasto ben impressionato dalla carica di sensualità espressa dalla canzone di Raige e Giulia Luzi, come La Stampa che ha assegnato alla coppia un 7 in pagella determinato dal fatto che gli interpreti rappano e cantano "con allegria la loro voglia matta". D'altro canto, però, c'è chi come Il Fatto Quotidiano, pensa che il limite della sensualità sia stato sforato, e che all'Ariston sia andata in scena una "trashata". Dove sta la verità? Lo scopriremo probabilmente questa sera su Rai Uno...

© Riproduzione Riservata.