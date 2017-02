RICCARDO MARCUZZO / Amici 2017, la fine della sospensione si avvicina. il cantautore milanese sarà il vincitore? (Oggi, 9 febbraio)

RICCARDO MARCUZZO, AMICI 2017: IL CANTAUTORE MILANESE SARA’ IL VINCITORE? – Il serale di Amici 2017 comincerà il prossimo 25 marzo. Nella scuola di Amici è iniziata la fase più delicata con gli allievi che cominciano ad affrontare gli esami di sbarramento per difendere il proprio banco. Tra gli allievi più amati della scuola c’è sicuramente Riccardo Marcuzzo. Il cantautore milanese, nonostante le critiche e i continui provvedimenti disciplinari resta uno degli alunni più amati dal pubblico. Su Instagram è seguitissimo e sono tanti i fans che lo sostengono esortandolo a non mollare. Riccardo, infatti, nonostante sia l’allievo che sta vendendo di più con il singolo “Sei mia” sta facendo discutere con il suo atteggiamento giudicato presuntuoso e arrogante. Riccardo, infatti, è già stato punito prima con il divieto di incidere il nuovo singolo e poi con una sospensione di tre giorni. I fans di Amici 2017, però, sono sicuri che Riccardo arriverà tranquillamente al serale. C’è, inoltre, chi è convinto che Riccardo potrebbe essere il vincitore. La finalissima, infatti, è l’unica puntata trasmessa in diretta in cui il vincitore viene deciso dal televoto. Qualora, dunque, dovesse arrivare in finale, Riccardo vincerà il talent grazie al sostegno dei fans?

© Riproduzione Riservata.