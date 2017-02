RON / L’Ottava meraviglia tra i brani che non sono piaciuti alla giuria e al pubblico (Festival di Sanremo 2017, terza serata 9 febbraio)

RON, ''L’OTTAVA MERAVIGLIA'': (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Il debutto di Ron sul palco del festival di Sanremo nn è certo stato dei migliori. Nonostante il fatto che la sua canzone sia davvero molto interessante sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo dei contenuti, l'artista non è stato premiato dalla classifica che attualmente lo vede a rischio eliminazione. Senza alcun dubbio, si è trattata di una vera e propria battaglia all'ultima nota. Tutti i cantanti in gara, infatti, sono davvero molto talentuosi e, soprattutto, meritevoli della vittoria. Il brano con il quale Ron ha deciso di partecipare al Festival di Sanremo è L'ottava meraviglia. Di sicuro, si tratta di un brano molto radiofonico che non farà alcun genere di fatica a piacere al grande pubblico. Il palco dell'Ariston, però, per il momento pare aver dato ragione a brani dal forte impatto emotivo come, ad esempio, quello di Fiorella Mannoia o del bravissimo Ermal Meta. Una cosa è certa: Ron con il suo pezzo ha saputo toccare le corde più profonde degli ascoltatori e, indipendentemente dal risultato della classifica, ha dimostrato di essere uno degli artisti più talentuosi dell'attuale panorama discografico italiano e di avere un'esperienza tale da non temere la pressione della kermesse più attesa ed amata dagli italiani.

RON, ''L’OTTAVA MERAVIGLIA'': UNA PRESENZA SCENICA SCARSA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - Ron non è affatto nuovo al palco dell'Ariston e, al di là dell'emozione iniziale, in occasione della prima serata dell'edizione 2017 del Festival di Sanremo ha messo a punto una performance degna di nota. La voce, infatti, non ha lasciato spazio a tentennamenti e l'esibizione è stata a dir poco perfetta in ogni sua parte. Molto probabilmente ad aver penalizzato Ron è stato il fatto di non essere stato troppo scenografico. A giocare un ruolo molto importante, infatti, è anche la presenza scenica e c'è da dire che sotto questo aspetto Ron avrebbe potuto fare davvero molto di più. In ogni caso, ciò ch conta è il fatto che Ron è ancora in gara e che, quindi, tutto può succedere. Lo spareggio di fatto riapre i giochi per i cantanti in gara e, pertanto, c'è da scommettere che, anche in questo caso, si tratterà di uno scontro all'insegna della buona musica. D'altronde, il bello di Sanremo è proprio questo: ascoltare buona musica e tifare per il l'artista di turno nella speranza che riesca a raggiungere la vetta più alta della classifica, aggiudicandosi il titolo.

RON, ''L’OTTAVA MERAVIGLIA'': RIMARRA' IN GARA? (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) - A dover fare i conti con un vero e proprio spareggio, per il momento, sono Ron, Clementino e Giusy Ferreri. Che ci sia ancora qualche speranza per Ron di tornare in gara? per formulare ipotesi attendibili è ancora troppo presto. Per prima cosa, ad esempio, è necessario capire chi saranno i 3 concorrenti che questa sera verranno letteralmente mandati allo spareggio. Ovviamente, Ron ha tutte le carte in regola per riuscire a dare il meglio di sè e per rimontare la classifica. La sua canzone ha un potenziale notevole e il fatto che in questi giorni sia girata anche nelle varie radio nazionali potrebbe aver giovato non poco all'artista. Al primo ascolto, infatti, potrebbe risultare difficile riuscire a cogliere la bellezza del brano ma già ad un secondo ascolto le cose potrebbero cambiare. Purtroppo, però, al momento del ripescaggio due cantanti saranno eliminati e c'è da sperare che uno non sia proprio il grande Ron. Lo spareggio si terrà questa sera . Proprio questa sera, i cantanti andati allo spareggio non si cimenteranno nelle cover ma, al contrario, canteranno ancora una volta i brani in gara nella speranza di riuscire a ottenere il plauso del pubblico. Insomma, a questo punto a Ron non resta altro da fare che cercare di dare forma ad una performance il più possibile convincente ed in grado di surclassare gli altri concorrenti in gara.

© Riproduzione Riservata.