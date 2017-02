Raz Degan/ L'attore è il leader del gruppo degli evoluti. Simone Susinna: "È come un fratello maggiore" (Isola dei Famosi 2017, oggi 9 febbraio)

RAZ DEGAN, L'ATTORE REGALA IL PRIMO PASTO AGLI ALTRI NAUFRAGHI, SIMONE SUSINNA RINGRAZIA, "È COME UN FRATELLO MAGGIORE" (ISOLA DEI FAMOSI 2016, OGGI 9 FEBBRAIO) - I primi giorni di Raz Degan sull'Isola dei famosi 2017 non sono stati fra i più semplici, ma il concorrente, nelle ultime ore, è riuscito a trovare una propria identità mettendo le sue numerosissime abilità al servizio degli altri naufraghi. L'attore, che attualmente si trova sull'isola del fuoco assieme agli altri naufraghi evoluti, è riuscito a creare un falò partendo da un ceppo di legno di grosse dimensioni, una conquista notevole, che ha permesso ai naufraghi di cuocere il riso dato in dotazione e fare quindi il primo pasto completo. "Il primo pasto dopo dieci giorni è come il primo, ma il primo non si ricorda (...) questo ce lo ricorderemo per sempre", ha detto Giulio Base ricordando un po' il primo pasto che la madre dà a un neonato e mostrando enorme gratitudine nei confronti del naufrago che continua a darsi da fare per il benessere degli altri. Ma gli apprezzamenti sono arrivati anche da parte di Simone Susinna, che vede in Raz Degan un esempio da seguire: "È come se fosse mio fratello maggiore - ha detto infatti il concorrente - è il leader di questo gruppo".

RAZ DEGAN, SULL'ISOLA DELLE CAVERNE UN GRUPPO DI NAUFRAGHI COSPIRA CONTRO LA'ATTORE (ISOLA DEI FAMOSI 2016, OGGI 9 FEBBRAIO) - Mentre Raz Regan sull'isola dei Famosi 2017 continua a collezionare piccole soddisfazioni che in breve tempo lo hanno reso il leader indiscusso della spiaggia dei fuochi, c'è qualcuno che non crede fino in fondo nelle sue possibilità. Ieri, sull'isola delle caverne, che attualmente ospita i concorrenti non evoluti, Malena ha sottolineato come Degan abbia influenzato Giacomo Urtis sulla scelta di portare con sé Simone Susinna: "Ha preso quello debole mentalmente, che lo può influenzare sul voto", ha detto la diva a luci rosse. Ma parole al veleno sono arrivate anche da Massimo Ceccherini, che ha evidenziato come Raz Degan sia sempre pronto a fare tutto pur di dimostrare di essere il numero uno. Nel gruppetto dei cospiratori, fra i quali figurano anche Moreno, Eva Grimaldi e Nancy Coppola, Ceccherini fa però notare di avere ancora qualcosa da dire al suo ex compagno di spiaggia "Non vedo l’ora che mi mettano insieme a lui. Devo chiarire alcune cosine", dice l'attore, sottolineando di voler chiudere una questione per poi andare avanti come se nulla fosse.

