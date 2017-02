SANREMO 2017 / Festival terza serata: diretta, cantanti e ospiti. Le Cover dei Big e i finalisti Nuove Proposte (oggi, 9 febbraio)

SANREMO 2017, FESTIVAL TERZA SERATA: DIRETTA, CANTANTI E CANZONI, SERATA DELLE COVER (OGGI, 9 FEBBRAIO) - Più tardi, sul piccolo schermo di Rai 1, prenderà il via la terza serata del Festival di Sanremo 2017: la kermesse musicale proporrà la serata delle Cover, dove i 16 concorrenti che hanno passato le ‘selezioni’ iniziali porteranno in scena il brando un altro artista. Al Bano ha scelto “Pregherò” di Adriano Celentano, quando Alessia Bernabei e Bianca Atzei hanno optato, rispettivamente per “Un giorno credi” di Bennato e “Con il nastro rosa” di Lucio Battisti. Elodie Di Patrizi canterà “Quando finisce un amore” di Cocciante, Ermal Meta “Amara terra mia” di Domenico Modugno, Fabrizio Moro “La leva calcistica della classe ’68” di De Gregori e Fiorella Mannoia “Sempre e per sempre”, un altro pezzo di De Gregori. Andando avanti, Francesco Gabbani si esibirà sulle note di “Susanna” di Adriano Celentano, Gigi D’Alessio ha scelto “L’immensità” di Don Backy, Clementino “Svalutation” di Adriano Celentano, Giusy Ferreri “Il Paradiso” di Patty Pravo, Lodovica Comello “Le mille bolle blu” di Mina, Marco Masini “Signor Tenente” di Giorgio Faletti e Michele Bravi “La stagione dell’amore” di Franco Battiato. Sul palco dell’Ariston, nella terza serata del Festival di Sanremo 2017, sono in programma anche le performance di Michele Zarrillo (”Se tu non torni” di Miguel Bosè), Nesli e Alice Paba (“Ma il cielo è sempre più blu” di Rino Gaetano), Raige e Giulia Luzi (“C’era una ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones” di Morandi), Ron (“Insieme a te non ci sto” più di Caterina Caselli), Paola Turci (“Un’emozione da poco” di Anna Oxa), Samuel (“Ho difeso il mio amore” dei Nomadi), Chiara (“Diamante” di Zucchero) e Sergio Sylvestre, con “La pelle nera” di Nino Ferrer. Ricordiamo che i 6 concorrenti che hanno occupato le ultime tre posizioni nelle prime due serata non canteranno la cover scelta, ma si sfideranno per rimanere in gara: al termine, avremo i primi due eliminati. La competizione continuerà anche per le Nuove Proposte: si esibiranno i quattro artisti che non sono andati in scena ieri e solo due di loro accederanno alla finale in programma domani, venerdì 10 febbraio 2017.

SANREMO 2017, FESTIVAL TERZA SERATA: DIRETTA, CANTANTI E CANZONI, MIKA TRA GLI OSPITI (OGGI, 9 FEBBRAIO) - Terzo appuntamento con il Festival di Sanremo 2017, e nuovi ospito pronti a fare capolino sul palco della kermesse. Ieri, il pubblico di Rai 1 si è gustato i meravigliosi interventi e le performance di Robbie Williams e dell’attore Keanu Reeves, ma anche stasera potrà godere della presenza di un ospite internazionale, che ama però essere considerato tra gli italiani. Stiamo parlando di Mika, volto noto di X Factor e andato in scena lo scorso inverno con il suo Stasera casa Mika su Rai 2, un varietà ricco di ospiti e di personalità che ha saputo incantare il pubblico con la sua magia e con i suoi colori. Mika, come si legge in una nota stampa, si è dichiarato “molto contento ed emozionato di tornare a Sanremo. La prima volta” ha ricordato “è stata proprio dieci anni fa, il mio battesimo in Italia: era appena uscito il mio primo singolo, Grace Kelly. Da allora sono successo tante bellissime cose, e il mio rapporto con questo Paese è diventato molto speciale. Ho accettato con piacere l’invito di Carlo Conti, vengo per celebrare non la mia carriera, ma la Musica, e quale posto migliore per farlo se non Sanremo?”. Mika non si limiterà a portare sul palco dell’Ariston i suoi successi: omaggerà anche il grande George Michael cantanti “Jesus To a Child”. Ricordiamo inoltre che domani, venerdì 10 febbraio 2017, esce Mika Love Paris, il concerto che l’artista libanese naturalizzato britannico ha tenuto nella capitale francese e che di recente è stato trasmesso sulla seconda rete nazionale.

SANREMO 2017, FESTIVAL TERZA SERATA: DIRETTA, CANTANTI E CANZONI, CHI SARANNO GLI ALTRI OSPITI? (OGGI, 9 FEBBRAIO) - Non solo Mika sul palco della seconda serata del Festival di Sanremo 2017: per la prima volta, infatti, farà capolino - dietro personale invito di Carlo Conti - il Piccolo Coro Mariele Ventre, pronto ad aprire le danze, proprio come ha fatto ieri Tiziano Ferro. Il Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, guidato da Sabrina Simone, si esibirà su un medley dei più grandi successi dello Zecchino D’Oro, per ricordare e celebrare con largo anticipo la 60esima edizione della manifestazione che andrà in scena, sempre sul piccolo schermo di Rai 1, a novembre di quest’anno. Si passerà poi al cinema e al mondo del grande schermo, con la presenza sul palco dell’Ariston di Marco Giallini e Alessandro Gassman: i due sono protagonisti della nuova pellicola diretta da Massimiliano Bruno e in uscita nelle sale il prossimo 23 febbraio 2017, “Beata ignoranza”. Insieme a loro, nel cast, anche Carolina Crescentini (che ha recitato al fianco di Gassmann anche ne I bastardi di Pizzofalcone, fiction di successo di Rai 1), Valeria Bilello, Teresa Romagnoli e Guglielmo Poggi. Che cosa racconteranno?

