Sanremo 2017 / Foto. Abiti, stilisti, vestiti e look della terza serata Festival: Carlo Conti in nero? Chiara e Alice Paba pronte a sorprendere

SANREMO 2017, Look, abiti e stilisti della terza serata Festival: Carlo Conti in nero? Chiara e Alice Paba pronte a sorprendere - Elegantissimo con il completo total blu, Carlo Conti è chiamato a ripetersi oggi per la terza serata del Festival di Sanremo 2017 anche in fatto di look. Salvatore Ferragamo ha firmato gli abiti del conduttore e finora questa scelta si è rivelata azzeccata. Dopo la giacca in velluto della prima serata e il total blu di quella di ieri, con quale completo si presenterà Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston oggi? In nero? La curiosità ovviamente è rivolta anche ai cantanti e in particolare a quelli che non hanno convinto finora. Chiara Galiazzo, ad esempio, ha fatto flop nella sua prima uscita: più che il vestito Melampo, non ha convinto l'hai style. Magnifico, invece, l'abito Mario Dice indossato da Alice Paba, che però non ha reso giustizia alla creazione dello stilista. Il corpetto nero brillante e ricamato e la gonna con effetto portafoglio e stampe oro sui bordi ha, però, lasciato il segno nel cuore delle telespettatrici di Sanremo 2017. Quali scelte faranno, invece, per la serata di oggi dedicata alle cover?

SANREMO 2017, Look, abiti e stilisti della terza serata Festival: Maria De Filippi in bianco? - Tutto è quasi pronto per la terza serata della 67esima edizione del Festival di Sanremo. C'è grande attesa per le cover che i Campioni esibiranno questa sera e, ancora di più, per la sfida tra i sei a rischio di eliminazione. Come vestiranno conduttori, cantanti e ospiti in questa particolare serata? Maria De Filippi ha già confermato che il suo colore è assolutamente il nero e, dopo l'austero abito della prima parte di ieri e quello molto più estroso del finale, la conduttrice potrebbe decidere di ritornare al bianco come la prima serata; il tutto, ovviamente, sempre targato Givenchy by Riccardo Tisci. Rimane invece ancora un dilemma la scelta degli occhiali: la De Filippi ha finora scelto di portarli, ed è molto probabile che confermerà questa scelta anche stasera. Sarà ancora Salvatore Ferragamo a vestire Carlo Conti, che predilige il blu scuro ma che oggi potrebbe diventare nero. Anche i cantanti in gara questa sera potrebbero confermare il look della loro prima esibizione, ma sfoggiandolo in tonalità diverse.

SANREMO 2017, Look, abiti e stilisti della terza serata Festival: Bianca Atzei glamour, Chiara retrò, Luzi particolare - Per la sua prima esibizione alla 67esima edizione del Festival di Sanremo, Bianca Atzei ha scelto un abito di Antonio Marras dai toni chiari e impreziosito sulle spalle da un pizzo nero. Anche questa sera la cantante e compagna di Max Biaggi potrebbe indossare un abito lungo e dello stesso stilista. Se quella di ieri è stata la serata degli "all back", questa sera potremmo invece ritrovare sul palcoscenico dell'Ariston colori chiari e anche sgargianti. Non deluderà Francesco Gabbani, ieri casual in arancione e jeans; così come Sergio Sylvestre, che predilige il nero ma arricchito da stampe floreali. Riconfermerà la sua eleganza e la ritrovata forma Chiara Galiazzo, anche lei ieri in nero e dal gusto retrò; così come Paola Turci, ieri in un bellissima tailler nero che potrebbe essere oggi di un colore diverso ma mantenere lo stesso taglio. Sorpresa anche per il duetto Raige e Giulia Luzi che, con grande probabilità, potrebbero essere anche stasera la scelta di look più particolare.

