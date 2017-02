SHAMELESS 7 / Anticipazioni puntata 9 febbraio 2017: Debbie rischia di perdere la bambina, sposerà Neil?

SHAMELESS 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 9 febbraio 2017, Premium Stories trasmetterà un nuovo episodio di Shameless 7, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Le sfide dei Gallagher". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la scorsa settimana: Frank (William H. Macy) scopre dagli assistenti sociali che un noto miliardario del campo della milizia è rimasto molto colpito dalla sua dimostrazione a favore del rifugio ed ha deciso di acquistare la casa per i senzatetto. In pochi minuti vengono allacciate le utenze e Frank intuisce che tutti dovranno sforzarsi di più per mantenere tutto attivo: questo vuol dire lavorare o, nel suo caso, sfruttare il pietismo delle persone per chiedere l'elemosina. Nel frattempo, Fiona (Emmy Rossum) si trova con uno dei suoi ultimi spasimanti trovati online, che le mette la pulce nell'orecchio riguardo all'opportunità di investire. Fiona decide quindi di chiedere un aumento, ma Chad (Tate Ellington) le ricorda che ne ha ricevuto uno da poco. Grazie ad un guasto alla lavatrice, la ragazza scopre in seguito che Etta, l'anziana che gestisce la lavanderia a gettoni, vorrebbe vendere. Carl (Ethan Cutkosky) invece viene informato che i posti all'Accademia sono esauriti e che 1/4 sono destinati alle minoranze etcniche. Fa così un ulteriore tentativo e chiede al padre di Dominique (Peter Macon) di raccomandarlo come afroamericano. Mentre Lip (Jeremy Allen White) ha qualche dubbio sulla sua nuova relazione con Sierra (Ruby Modine), Debbie inizia a temere che la sorella la butti fuori di casa perché ha diversi arretrati. Chiede così consiglio a Frank, accettando di fare l'elemosina con la bambina per sfruttare la sua condizione di giovane mamma single. Dopo una notte di passione, Ian (Cameron Monaghan) fa ancora dei passi indietro con Trevor (Elliot Fletcher), mentre Lip continua a cercare una strada di far soldi e propone ad un ex compagno di corso di truffare i truffatori per cui lavora. Mentre sta chiedendo l'elemosina, Debbie si imbatte nella sorella di Derek (Elliot Fletcher) e conosce per caso il fratello di Sierra, Neil (Zack Pearlman), un ragazzo che ha subito un danno cerebrale in seguito ad un incidente. Parlando della sua condizione, realizza di potersi proporre come sua tutrice. Intanto, Kev (Steve Howey) e Ian hanno modo di parlare delle tensioni fra V (Shanola Hampton) e Fiona, mentre il primo organizza i vaccini per i figli in previsione di una doppia adozione delle due mogli. Su consiglio del sergente, Carl si sottopone all'esame del DNA per scoprire se nel suo sangue sono presente tracce del gene afroamericano, ma scopre invece di discendere dagli Apaches. Più tardi, Debbie riceve la visita dell'ispettore dell'infanzia per via di una lite avuta con una barbona in presenza di Frannie.

SHAMELESS 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 9 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 6 "LA SFIDA DEI GALLAGHER" - Fiona decide di investire tutti i propri fondi nella lavanderia, contraendo dei debiti con la banca per poterla rilevare, mentre Lip cerca di mettere luce nella sua relazione con Sierra, che vorrebbe iniziare una relazione seria. Continua inoltre a portare avanti la sua truffa ai danni della startup presso cui sta svolgendo lo stage. Intanto, Frank continua a considerarsi il più fortunato grazie alla sua ultima truffa, ma la sua nuova famiglia scopre l'inganno e si ribella, arrivando a defenestrarlo. Mentre Ian è ancora confuso sui sentimenti che prova per Trevor e sulla possibilità di lanciarsi in questa nuova relazione, Debbie inizia a temere che le sue azioni la porteranno a perdere la custodia di Frannie. Conclude che l'unico modo per togliersi da questa cattiva situazione è sposare Neil ed ereditare anche i suoi soldi. Carl invece inzia a fare retromarcia sull'Accademia e Kev e V scoprono che Yvon è in realtà il marito di Svetlana e non il padre. A questo punto i due decideranno di ritornare ad essere una coppia tradizionale oppure accoglieranno anche il nuovo arrivato e quarto membro della famiglia?

