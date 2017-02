SHAOLIN/ Su Cielo il film con Jackie Chan, Andy Lau Wu Jing e Nicholas Tse, alla regia B. Chan (oggi, 9 febbraio 2017)

SHAOLIN, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Shaolin, il film in onda su Cielo oggi, giovedì 9 febbraio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola cinese che è stata diretta dal regista Benny Chan, essa ha visto la sua realizzazione nell'anno 2011. Il cast è formato da diversi attori dove spicca la presenza del famoso Jackie Chan, oltre lui sono presenti Andy Lau Wu Jing e Nicholas Tse. Il film non è una prima visione tv. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SHAOLIN, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La città cinese di Dengfeng finisce sotto il comando di Hou Jie quando esso sconfigge Huo Long che anche scappando al tempio degli Shaolin viene ucciso dal suo rivale che ridicolizza anche i monaci. La cattiveria di quest'uomo non si ferma qui e fa si da porre una trappola contro suo fratello ma non sa che il suo uomo fidato vuole tradirlo. Così quest'ultimo con i suoi sicari attacca Huo ma si salva grazie al fratello che muore al posto suo, a questo punto scappa con la figlia che viene poi ferita. I due cadono in un dirupo e per guarire si recano dai monaci Shaolin che anche se provano a salvare la figlia di Huo essa muore comunque, così la moglie gli dà la colpa di quanto accaduto. Viene così lasciato dalla moglie e sentendosi alle strette cerca di dare la colpa ai monaci ma poi finisce per incontrare il cuoco Wudao che lo aiuta dandogli da mangiare ed ospitandolo. La situazione in cui versa lo portano a ripensare a tutto il male fatto così decide di diventare un monaco ma all'inizio deve subire la diffidenza degli altri monaci. Man mano il tempo trascorre e Hou impara diverse cose come le arti marziali e come arrivare alla pace. Il fato vuole che sulla sua strada incontra di nuovo il rivale Cao che con la scusa di costruire una ferrovia, cerca reliquie antiche obbligando i suoi operai ai lavori forzati per ucciderli poi sotto gli occhi degli altri superstiti. Sempre Cao poi scopre che Hou è ancora vivo e cerca di catturarlo ma esso riesce a fuggire e ciò poi porta anche alla scelta dei monaci di lasciare quel luogo per la loro incolumità. Hou però con l'aiuto dei monaci restano lì per combattere e difendere quel luogo, ne viene fuori una battaglia che vede morti sia da una parte che dall'altra. Allo scontro arrivano anche Cao e Hou dove quest'ultimo muore lasciando l'altro con i sensi di colpa, tutti le persone che Wudao ha riuscito a mettere in salvo vedono da lontano il tempio che è stato distrutto ed ovviamente ciò ha effetti negativi su di loro. Hou prima di morire ha avuto modo di parlare con sua moglie che ha perdonato la sua vita condotta con cattiveria e malefatte e lo stesso protagonista si colpevolizza per il fatto che ora sia Cao il cattivo della situazione. Sa bene infatti che tutto è dipeso dal suo modo di fare durante quegli anni.

