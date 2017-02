SOUL SYSTEM / “La pelle nera”: con Sergio Sylvestre per la cover del brano di Nino Ferrer (Festival di Sanremo 2017, terza serata)

SOUL SYSTEM, LA BAND NELLE SERATA DELLE COVER: AL FIANCO DI SERGIO SYLVESTRE (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) – Tra poche ore va in onda su Rai 1 la terza serata del Festival di Sanremo 2017 condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi. Un appuntamento particolarmente atteso in quanto vedrà in campo i 16 Campioni non a rischio eliminazione in appassionate cover di grandi pezzi che hanno fatto la storia della Canzone Italiana. Sergio Sylvestre sarà alle prese con il brano “La pelle nera” portata al successo da Nino Ferrer, giovandosi del supporto della band veronese dei Soul System che poche settimane fa ha vinto l’ultima edizione del talent musicale di Sky, X Factor. Un duetto davvero curioso in quanto lo stesso Sergio Sylvestre arriva dal mondo dei talent essendosi imposto lo scorso anno ad Amici, il che conferma quanto sia importante il ruolo svolto da questi format per il lancio di nuove star nel mondo dello spettacolo.

SOUL SYSTEM, LA BAND NELLE SERATA DELLE COVER: “LA PELLE NERA”, UN SUCCESSO SENZA TEMPO (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) – I Soul System saliranno sul palco dell’Ariston in questa terza serata del Festival di Sanremo per duettare con Sergio Silvestre nella cover del brano “La pelle nere”. Un pezzo che venne portato al successo dal cantante italo - francese Nino Ferrer scomparso nel 1998. Questo singolo venne pubblicato nell’anno 1967 su un disco a 45 giri e faceva parte dell’album Agostino Ferrari ovvero Nino Ferrer. La canzone è stata scritta dallo stesso Ferrer, rientra nel genere rhythm ‘n’ blues, nel quale viene trattato anche il tema del razzismo. Ottenne un certo successo soprattutto in Italia arrivando a toccare il posto numero 19 della classifica dei più venduti. Negli anni successi diversi interpreti lo hanno fatto oggetto di cover. Nel 1988 venne ripresa dal gruppo degli Statuto e nel 1989 ne ha presentato un versione alternativa la grande Mina inserendola nel suo album Uiallalla. Nel corso degli anni Novanta è stata più volte cantata all’interno del programma Non è la Rai ed in particolare da Pamela Petrarolo.

SOUL SYSTEM, LA BAND NELLE SERATA DELLE COVER: LA CARRIERA (FESTIVAL DI SANREMO 2017, TERZA SERATA 9 FEBBRAIO) – La band dei Soul System ha fatto capolino nel panorama musicale italiano a partire dall’anno 2016 allorché ha messo in bella mostra le proprie qualità artistiche nel corso dell’ultima edizione del talent musicale di Sky, X Factor dove peraltro ha ottenuto la vittoria con tanto di contratto con la casa discografica della Sony. La band è formata da ragazzi che sono nati tra Verona e Brescia anche se le loro origini sono ghanesi con la sola eccezione di Alberto. Leslie è il rapper della band, la voce dei Soul System è rappresentata da Ziggy e quindi ci sono Joel e David con il primo che è anche produttore. Dopo la vittoria nel talent hanno annunciato un piccolo tour composto da tre date che andrà di scena a cavallo del prossimo mese di maggio: il 5 maggio saranno di scena ai Magazzini Generali di Milano, il 6 saranno all’Orion di Ciampino in provincia di Roma ed il 7 al Palabanco di Brescia.

© Riproduzione Riservata.