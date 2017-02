STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Interstellar, Ted 2 e American History X (giovedì, 9 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 9 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, giovedì 9 febbraio 2017, la programmazione delle reti del Biscione appare ben difinita e soprattutto dedicata ad una vasta scelta di film che variano nel genere per soddisfare come sempre al meglio l'immenso pubblico di Mediaset. Con una piccola introduzione possiamo dire che Canale 5 e Italia 1 dedicano la prima serata alla prima visione di due film, azione e commedia con Interstellar e Ted 2, Rete 4 invece propone un film drammatico, per gli gli appassionati del genere fantastico La5 ha scelto il film Aiuto Vampiro ma chi ha voglia di reality Mediaset Extra è pronto ad accontentare la richiesta dei telespettatori. Infine non resta che dire di Top Crime, Italia 2 ed Iris che saranno occupati con l'horror, il drammatico e il poliziesco, come sempre non manca il canale Boing che è interamente dedicato ai più piccoli con una divertente fiction. Ma adesso vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Su Canale 5 il film Interstellar occuperà la fascia oraria dedicata sia alla prima che alla seconda serata. Uno degli ultimi capolavori diretto da Christopher Nolan. Nel cast sono presenti gli attori Matthew Mcconaughey, Jessica Chastain e Anne Hathaway. La pellicola d'azione racconterà l'impresa dell'astronauta Cooper che indagando sulla NASA scopre che la Terra avrà poco da vivere e dovrà fare il possibile perché ciò non avvenga. Su Italia Uno ci sarà, un'altra prima visione, la commedia Ted 2. Il film narra la storia dell'orsetto che sposa la sua fidanzata. Quando decidono di avere un figlio però scoprono che lei è sterile, rivolgendosi ai centri di adozione però cominciano i problemi per Ted. Mentre in seconda serata si vedranno una serie di episodi delle avventure animate della famiglia dei Griffin. Su Rete 4 il film drammatico American History X dove Eduard Norton sarà un giovane neofascista uscito di prigione mentre suo fratello deciderà di seguire le sue orme. A seguire la rubrica de I Bellissimi di R4 sul film Angel Heart Ascensore per l'Inferno e poi il film di guerra La Croce di Ferro, ambientato all'epoca della seconda guerra mondiale. La prima serata di La5 sarà in tema fantastico con il film Aiuto Vampiro, nel quale un ragazzo di 14 anni vede cambiare radicalmente la sua vita, dopo aver visto uno spettacolo itinerante. Mediaset Extra propone invece il reality de L'isola dei Famosi in edizione speciale per vedere le avventure dei naufraghi. Per il ciclo settimana d'autore sul canale Iris andrà in onda il film drammatico Il Giardino delle Vergini Suicide. La trama racconta della famiglia Lisbon composta da due genitori severe e cinque figlie femmine bionde e belle. Qualcosa però non va perché le figlie, una alla volta tentano di suicidarsi. La prima serata di Italia 2 trasmetterà un'altra prima visione. Si tratta del film horror Werewolf: La Bestia è tornata in cui un giovane ragazzo di nome Daniel con l'aiuto della squadra che cattura lupi mannari combatte contro una creatura ignota e feroce. La situazione però si complica quando gli uomini feriti si trasformano nella stessa creatura e tutto fa pensare a qualcuno di molto vicino. Sul canale Top Crime verranno trasmessi due episodi della nona stagione di Bones, serie americana di genere poliziesco, il cui titolo è La lista dei desideri ed Oggi Sposi. Sul canale Boing viene proposta la fiction The Next Step che riguarda giovani ballerini che lottano per riuscire a vincere i Campionati Regionali di Danza.