STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Festival di Sanremo, La notte di Voyager e Il Fondamentalista Riluttante (oggi, 9 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 9 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, giovedì 9 febbraio 2017, il palinsesto di casa Rai ha previsto per i suoi telespettatori una vasta scelta di film, programmi e serie televisive. L'evento più seguito però quasi sicuramente sarà la terza serata del 67° Festival della canzone italiana di Sanremo. La Rai lavora un anno per poter organizzare questa manifestazione che anno dopo anno riscuote tante critiche e altrettanti successi. Ancora una volta alla guida del Festival troviamo Carlo Conti, questa volta affiancato eccezionalmente da Maria De Filippi. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata di tutii i canali Rai.

Su Rai Uno andrà in onda la terza serata della gara canora del Festival di Sanremo in diretta dal Teatro Ariston, che occuperà anche lo spazio dedicato alla fascia oraria della seconda serata. Non mancheranno gli ospiti previsti in programma e le esibizioni dei cantanti che interpreteranno una cover, mentre continua la gare delle nuove proposte con l'eliminazione diretta di due giovani in gara. A seguire andrà in onda il Dopo Festival condotto da Nicola Savino e dalla Gialappa's Band in diretta da Villa Ormond. La prima e la seconda serata di Rai Due sarà dedicata al mistero e i temi dell'occulto con la trasmissione del programma La notte di Voyager. Alla conduzione del documentario Roberto Giacobbo che in occasione dell'edizione speciale di Voyager fornirà al pubblico approfondimenti e materiali inediti ai telespettatori sempre nell'ambito della stessa materia. Su Rai Tre andrà in onda il film thriller Il fondamentalista riluttante, mentre in seconda serata si da spazio alla parodia e i montaggi televisivi di Blob. Nella serata di Rai 4 invece, sarà trasmessa la pellicola di avventura dal titolo The Eagle. Il film è ambientato nel 140 dopo Cristo nella Britannia romana e racconta la storia del giovane centurione, Marcus Flavius Aquila, che si mette alla ricerca della verità per capire quali sono le cause che hanno portato alla scomparsa della IX legione. Sull'emittente Rai 5 andrà in onda La Cenerentola, presso il Teatro dell'Opera di Roma, in occasione del festeggiamento dei duecento anni di Cenerentola la musica classica di Giocchino Rossini. L'operà sarà un dramma diviso in due atti sotto la regia di Emma Dante e la direzione di Alejo Pérez e di Roberto Gabbiani, in qualità di maestro del coro. La prima serata di Rai Movie invece ripropone la commedia italiana intitolata Notte prima degli esami oggi. La pellicola, in chiave più moderna rispetto alla precedente, racconta la storia dei giovani maturandi dagli anni '80 fino agli anni 2000. Protagonisti del cast, diretto da Fausto Brizzi, sono Luca Molinari e la bella Azzurra De Angelis rispettivamente interpretati dagli attori Nicolas Vaporidis e Carolina Crescentini. Per finire il canale Rai Premium trasmetterà due episodi della sedicesima stagione della fiction Il commissario Rex intitolati A pezzi e Artisti del rimorchio. Il pastore tedesco guidato dal suo padrone, interpretato dall'attore Francesco Arca, con il suo fiuto riesce a concludere le indagini riguardante i casi di due omicidi.