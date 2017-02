STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Americans, Dicte e Mad Men (giovedì, 9 febbraio 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 9 FEBBRAIO 2017 - Per la prima serata di oggi, giovedì 9 febbraio 2017, la piattaforma satellitare di Sky, offre un'ampia scelta fra serie tv di nuova creazione come Convinction su Fox Life, restando sulle reti Fox troviamo anche The Americans su Fox e Dicte su Fox Crime. Mentre l'attesissimo reality Masterchef va in onda su Sky Uno e i grandi classici del cinema d'autore come Kill Bill di Quentin Tarantino su Sky Cinema Hits. Sul resto dei canali dedicati al cinema sono presenti anche film dal genere drammatico, romantico e horror. Ma vediamo nel dettaglio la programmazione della serata Sky.

Su Sky Fox abbiamo la serie tv The Americans, l'undicesimo episodio della quarta stagione dal titolo Cena per sette. Mancano poche puntate alla fine della stagione ed Elizabeth ha il cuore spezzato, tenterà una cena riconciliativa, ma avrà un esito inaspettato. Il telefilm Dicte, nato dai romanzi gialli di Elsbeth Egholm, verrà proposto su Sky Fox Crime, alle 21.05. Simao all'episodio 9 della terza stagione, intitolato Persecuzione - 1° Parte. La giornalista investigativa danese Dicte Svendsen scopre la verità, suo padre le ha mentito. Come riuscirà a convivere con questa notizia? In altro un caso di stalking la tiene impegnata sul lavoro. Su Sky Atlantic alle ore 20.25 andrà in onda il terzo episodio della quarta stagione di Mad Men, i pubblicitari senza scrupoli cosa faranno questa volta? Don costringerà la bella Peggy a trattenersi a lavoro facendole perdere la cena di compleanno. Come reagirà lei? Convinction, la nuova serie televisiva con la seducente Hayley Atwell come protagonista, andrà in onda su Fox Life alle ore 21 in prima tv assoluta. Nel quarto episodio dal titolo Avere una seconda occasione, il gruppo Conviction Integrity Unit si occuperà del caso di una donna condannata per aver ucciso il figlio autistico. Su Sky Uno, alle 21.15 andrà in onda il quindicesimo episodio di Masterchef. Siamo alla sesta stagione e la competizione si fa dura. Chi si salverà secondo l'impietosa giuria? Masterchef si piazzerà sicuramente fra i programmi più seguiti della programmazione Sky, infatti continua a fare incetta di ascolti. Per un cinema vietato ai minori di 12 anni abbiamo su Sky Cinema 1 Club Life, un film sulla vita nei locali notturni e la ricerca del successo da parte di uno squattrinato giovane talentuoso Jerry Ferrara. Su Sky Cinema Hits invece troviamo un classico intramontabile, Kill Bill vol.2. L'opera che ha consacrato il successo del regista Quentin Tarentino con la straordinaria interpretazione di Uma Thurman. Un film che ha fatto incetta di premi, Golden Globe, Empire Awards, Mtv Movie Awards. Kill Bill vol. 2 è un pezzo della storia del cinema. Per una serata in famiglia con i bambini, Sky Cinema Family propone La strategia di Adam, una simpatica commedia per riflettere sui temi del bullismo e dell'amore. Ma per chi preferisce una commedia un po' più per adulti, ecco su Sky Cinema Passion alle 21, Cinque appuntamenti per farla innamorare, commedia del 2009 con protagonisti Nia Vardalos e John Corbett.

