STEFANO DE MARTINO, NEWS: FOTO IN BIANCO E NERO PER IL BALLERINO E I FANS IMPAZZISCONO (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Il viaggio alle Mauritius, per Stefano De Martino, si è concluso: anche la vacanza di relax e al caldo per il ballerino non è stata completamente libera da pettegolezzi, ma De Martino sembra aver ricaricato in pieno le energie. Ieri è tornato sulla propria pagina Instagram pubblicando uno scatto in bianco e nero, che ha nuovamente conquistato l’attenzione dei followers. Stefano De Martino ha postato un’immagine in cui appare da dietro una stipite, con il solito sguardo profondo diretto verso l’obiettivo della macchina fotografica: nel giro di qualche ora la foto ha raggiunto e superato i 70mila like. Il viaggio sembra aver davvero giovato, anche se ora si apre la parte più impegnativa e complicata ad Amici di Maria De Filippi: il serale è vicino e i ritmi saranno serrati, il ballerino sarà chiamato ad affiancare nelle coreografie gli allievi migliori della scuola della conduttrice. In molti non vedono l’ora di ritrovarlo all’opera, e ben presto le occasione si faranno davvero interessanti… Clicca qui per vedere il post dalla pagina Instagram ufficiale di Stefano De Martino.

© Riproduzione Riservata.