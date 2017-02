Sanremo 2017 / Diretta streaming: come vedere la terza puntata del Festival. I finalisti cantanti big e nuove proposte (oggi, 9 febbraio 2017)

SANREMO 2017, DIRETTA STREAMING: COME VEDERE LA TERZA SERATA (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Pronti per una terza serata del festival di Sanremo 2017? La kermesse musicale condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi ha registrato un successo senza precedenti, toccando picchi di share che vanno addirittura oltre il 50%: un risultato senza precedenti che risulta essere il migliore degli ultimi dodici anni e che sicuramente questa sera farà sì che mezza Italia (e forse anche qualcuno all'estero) sia davanti alla televisione per guardare il festival di Sanremo 2017. Come fare per guardare lo show? Come al solito è molto semplice, basta collegarsi al canale Rai Uno a partire dalle 20.30 così da non perdersi nemmeno un minuto di quello che accade all'Ariston. Per chi volesse seguirlo dal computer, basta andare sul sito della Rai per vedere la diretta, mentre da smarthphone e tablet bisogna scaricare l'applicazione di Rai Play. Per chi non riesca a guardarlo in diretta, ci sono i video rilasciati in tempo reale delle esibizioni dei cantanti in gara.

SANREMO 2017, DIRETTA STREAMING. DATI SOCIAL E PICCO DI ASCOLTO (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Ogni anno che passa Sanremo è sempre più social, e questo non fa eccezione. L'hashtag #Sanremo2017 spopolerà probabilmente anche oggi dato che è trend topic su Twitter quasi ininterrottamente dall'inizio del festival: secondo quanto dichiarato dall'account ufficiale di Sanremo 2017, le interazioni sui social durante le prime due giornate del festival sono state 15 milioni (un numero altissimo) mentre "l'esterna Maria De Filippi - Robbie Williams" è stata guardata da 12 milioni di spettatori! Il picco di share si è avuto quando sul palco dell'Ariston sono saliti i comici e attori Enrico Brignano, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli: per il trio si è toccata la punta del 54,26% di share alle ore 24.15. Un altro picco di ascolto si è verificato quando a Sanremo 2017 sul palco erano presenti insieme Francesco Totti e Nesli, alle 21.42, con quasi 15milioni a vedere Sanremo 2017. Stasera si replica?

© Riproduzione Riservata.