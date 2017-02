Schì Héng Chán/ Chi è il maestro del Centro culturale Shàolín di Milano (Masterchef Italia 6 oggi, 9 febbraio 2017)

MASTERCHEF ITALIA 6, CHI SONO I MONACI SHAOLIN? (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Questa sera a Masterchef Italia 6 gli aspiranti cuochi dovranno andare in esterna a cucinare per i monaci Shaolin del centro culturale milanese: qui saranno accolti dal presidente del centro, Schì Héng Chán, il quale vigilerà che gli aspiranti chef cucinino secondo le rigorose regole della cucina crudista e vegana, della quale si nutrono gli Shaolin. Ma chi sono questi monaci? Guerrieri che praticano le arti marziali, sono monaci buddisti che praticano un particolare stile di combattimento, chiamato appunto shaolin. Non è strano che dei monaci combattano, anzi: quest'arte nacque proprio perché, essendo loro dei viandanti, dovevano imparare a difendersi dai pericoli che potevano trovare lungo la strada: la nascita ufficiale di questo stile utilizzato dai monaci si fa risalire al 527 d. C. e nel corso degli anni si è arricchito di tecniche differenti. Le scuole di shaolin sono principalmente due, quella del Nord e quella del Sud: la prima usa più le gambe, la seconda più i pugni. Insomma, meglio che i concorrenti di Masterchef non si sbaglino a cucinare!

MASTERCHEF ITALIA 6, CHI SONO I MONACI SHAOLIN? IL PRESIDENTE SCHI HENG CHAN (OGGI, 9 FEBBRAIO 2017) - Il presidente del Centro culturale Shàolín di Milano è Schì Héng Chán. Nato a Milano nel 1966, si è avvicinato già da piccolo alle arti marziali e prima dell'adolescenza ha anche iniziato ad avvicinarsi alla filosofia orientale, unendola all'uso delle arti marziali. Schì Héng Chán è discendente della 35esima generazione dei monaci guerrieri Shaolin e nel corso della sua vita ha scritto anche numerosi libri su questo stile di vita e ne ha promosso l'insegnamento e la conoscenza nelle scuole. Presidente del Centro culturale Shàolín di Milano, questa sera aprirà le porte ai concorrenti di Masterchef Italia 6 per permettere ai quattro giudici di usare la sua sede come esterna per le prove. I concorrenti non avranno vita facile per questa nuova sfida, perché la cucina dei monaci Shaolin è molto complicata e, soprattutto, esige una rigorosa preparazione che non più ammettere sbagli o deviazioni.

