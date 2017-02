Sorelle / Anticipazioni e programmazione della fiction con Anna Valle (Oggi, 9 febbraio)

SORELLE, ANTICIPAZIONI E PROGRAMMAZIONE DELLA NUOVA FICTION - Il Festival di Sanremo è un po' come il Super Bowl e tutti aspettano promo e nuovi annunci non solo negli slot pubblicitari ma anche sul palco dell'Ariston dove i personaggi si stanno alternando in queste serate. Tra i promo andati in onda in questi giorni c'è anche Sorelle, la nuova fiction Rai con protagonista la bella Anna Valle. A quanto pare la Rai punta molto sul prodotto e non solo perchè la prima stagione è composta da ben sei puntate ma anche perchè a lavorare allo show è stata Cinzia Th Torrini, firma di Un'Altra Vita la fiction che lo scorso anno ha portato a casa un vero e proprio boom di ascolti. La fiction scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta ed è stata girata a Matera. Al momento non c'è una data precisa per la messa in onda ma, molto probabilmente, le puntate andranno in onda in Primavera.

SORELLE, ANTICIPAZIONI E CAST DELLA NUOVA FICTION - Tutto pronto per la messa in onda di Sorelle la fiction firmata da Cinzia Th Torrini e che sarà interpretata da Anna Valle nei panni di Chiara, un avvocato romano brillante e single. La donna, originaria di Matera, ha deciso di andare a vivere a Roma per allontanarsi da tutto e tutti fino a che uno strano evento non la costringe a tornare. La sorella minone è sparita nel nulla e questo non può che riportarla a casa dove, tra indagini e colpi di scena, affronterà i fantasmi del passato e gli intrighi della sua famiglia. Nel cast ci saranno anche Loretta Goggi e Irene Ferri. A complicare le cose ci sarà anche il cognato Roberto, l’uomo di cui era innamorata e che sua sorella è riuscita a sposare. E' lui il vero colpevole di quanto è accaduto oppure no? Toccherà a Chiara scoprire la verità.

