Striscia la notizia / Ficarra e Picone: quali saranno i servizi della puntata di oggi, 9 febbraio 2017?

STRISCIA LA NOTIZIA, SERVIZI DELLA PUNTATA DI OGGI, 9 FEBBRAIO 2017, E RIASSUNTO ULTIMA - Valentino Picone e Salvo Ficarra sono i due conduttori divertenti del famoso tg satirico Striscia la notizia, in onda ogni giorno, domenica esclusa, alle 20.45 su Canale 5. Prima di scoprire quali servizi verranno trattati oggi, giovedì 9 febbraio, vediamo cosa è successo ieri. Dopo la consueta anteprima Striscia tra poco dove i due conduttori ironizzano maggiormente sulla classe politica, si passa al balletto delle due veline, Irene e Ludovica. Valeria Graci nei panni della mamma di Virginia Raggi è la prima inviata della puntata, essa nella città di Roma, ferma diversi politici parlando della ipotetica figlia. Così tra i politici sopra citati ci sono Francesco Boccia e Nunzia De Girolamo. Quando si torna in studio i due comici conduttori passano ad annunciare il servizio di Riccardo Trombetta, che nella città di Trecenta, provincia di Rovigo, parla di un problema legato alle multe. Un signore ha pagato una multa ma per un errore di trascrizione ha scritto 10 centesimi in meno ed ha avuto una cartella da Equitalia pari a circa 165 euro.

Luca Abete poi parla ancora del problema degli ospedali super affollati, stavolta tocca al S.Giovanni Bosco di Napoli, le immagini parlano chiaro, dopo anni, ancora oggi il problema rimane. L'inviato prova invano a parlare con i responsabili ma nessuno si fa vivo, quindi il servizio termina e si passa al video preso dal web. Ficarra poi presenta Moreno Morello che evidenzia la questione delle slot machine che sono in funzione anche negli orari che non dovrebbero. L'inviato intervista sia sindaci che il presidente del Codacons ma finora la soluzione non è ancora arrivata, il nuovo servizio invece vede Chiara Squaglia a Firenze che si trova in un famoso parco della città. In esso ci sono tanti rifiuti che deturpano la sua bellezza ed inoltre c'è anche il problema dell'illegalità, nell'intervistare le persone trova la loro ostilità. Essa poi va ad intervistare il Direttore struttura patrimonio che dà le dovute spiegazioni dicendo che risolveranno presto la situazione. Ancora una volta si torna in studio ed è la volta di Edoardo Stoppa che da Grosseto mostra come i lupi del territorio rischiano l'abbattimento con l'apertura della caccia visto che crescono in cattività. All'intervista del Consigliere regionale della Toscana si evince che si sta trovando una soluzione alternativa. L'inviato Pinuccio poi denota che le biciclette elettriche nelle città di San Menaio e Peschici sono fuori uso perché sono oggetti dei vandali e di persone che rubano sia i sellini che le batterie. Ficarra e Picone poi presentano il video di due poliziotti che sono stati arrestati perché chiedevano il pizzo a delle donne Rom. Arriva il mondo dei Nuovi mostri, la rubrica mostra diversi stralci di diversi programmi televisivi, tra essi ci sono Quinta Colonna, Cavalli di Battaglia e L'isola dei famosi. Quando anche questo servizio finisce c'è il messaggio promozionale dei due conduttori siciliani, esso anticipa la fine del programma e così vengono effettuati i saluti ed un arrivederci a questa sera.

