Sven Otten / Chi è? Il ballerino della Tim che si esibisce sulle note di Mina a Sanremo 2017

Chi è Sven Otten, il ballerino della Tim si esibisce al Festival di Sanremo con Mina - Si chiama Sven Otten, ha 29 anni è tedesco e ha conquistato il pubblico italiano a passo di danza. Impossibile non esser rimasti incantanti di fronte al balletto che lo vede protagonista in giro per le strade di Milano e sulle note della canzone 'All Night' nel nuovo spot della Tim. Ancor più conosciuto è da molti utenti di YouTube e con l'appellativo di JustSomeMotion, il nome con cui ha battezzato il suo canale video nel 2012. È proprio qui che Sven - che si definisce un autodidatta - ha accompagnato le sue particolari ed ipnotizzanti movenze al brano che è poi diventato sottofondo del noto spot. In un video amatoriale, tra i tanti presenti nel suo canale YouTube che conta oltre 145mila iscritti, che ha incantato oltre 30 milioni di spettatori. È stato un vero e proprio trampolino di lancio questo per Otten, che è pronto ad approdare al Festival di Sanremo. Proprio in occasione della kermesse canora condotta da Carlo Conti e Maria De Filippi, è Mina ad interpretare la canzone 'All night' sulla quale danzerà Sven Otten al Festival.

Sven Otten, chi è il ballerino della Tim a Sanremo 2017? Un grande successo nato grazie a YouTube - Nella biografia da lui scritta sui suoi social network, Sven Otten definisce la sua passione e, soprattutto, questo suo stile: "Mi è sempre piaciuto imparare nuovi passi di danza, così pochi anni fa ho iniziato a guardare tutorial YouTube e ad esercitarmi su tutte le mosse che mi piacevano. Ma invece di limitarmi a copiare quello che vedevo, ho deciso di combinare diversi passi e stili, creando il mio stile molto personale che ho chiamato 'Neoswing'". Definizione per uno stile che Otten definisce come "un mix tra Melbourne Shuffle, Tettonica, Rebolation e Charleston. Che si adatta perfettamente alla musica swing elettronica di artisti come Parov Stelar o Jamie Berr". Ma com'è nato questa passione che è poi diventata un successo a livello mondiale? Sven lo spiega con poche parole: "Dopo un anno di pratica - racconta l'artista - ho caricato il mio primo video su YouTube, solo per mostrare alla mia famiglia e agli amici quello che avevo in mente. A loro piaceva così tanto che il mio amico l'ha postato su Reddit, dando inizio alla mia carriera".

© Riproduzione Riservata.