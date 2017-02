TED 2/ Su Italia 1 il film con Mark Wahlberg e Jessica Barth

TED 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: IL CAST - Ted 2 è il film in onda su Italia 1 oggi, giovedì 9 febbraio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola dal genere commedia che è stata realizzata negli Stati Uniti d'America nel 2015 ed è stata diretta dal regista Seth Macfarlane mentre gli attori principali presenti nel cast che interpretano questo lungometraggio, sono Mark Wahlberg, Jessica Barth, Giovanni Ribisi e Amanda Seyfried. Il film Ted 2 è una Prima Tv. Ma vediamo ora la trama del film nel dettaglio.

TED 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 9 FEBBRAIO 2017: LA TRAMA - La storia gira intorno a John, un uomo molto triste in quanto ha appena divorziato da Lori. Dall'altra parte, il suo amico orsacchiotto Ted è molto felice, perchè si è appena sposato con Tami-Lynn. Dopo un pò di tempo, il peluche decide di fare un figlio con sua moglie, per rafforzare il loro legame. Non potendo mettere incinta Tami-Lynn, in quanto è solo un peluche, Ted chiede aiuto al suo amico John. Quest'ultimo è riluttante, ma alla fine decide di aiutare il suo amico orsacchiotto. In seguito, si scopre che Tami-Lynn è sterile a causa della droga che ha usato in passato, allora Ted e la sua compagna decidono di adottare un bambino. Gli assistenti sociali comunicano a Tami-Lynn e al peluche che non possono procedere con le pratiche di adozione, in quanto Ted non è considerato come una persona. In più si apre un'indagine federale e l'orsacchiotto rimane senza lavoro e senza soldi. A questo punto, Ted, su consiglio di John, decide di portare la questione in tribunale, prendendo come avvocato una ragazza di nome Samantha. In contemporanea, Donny, l'uomo che qualche tempo prima aveva rapito Ted, è uscito di galera e vuole di nuovo sequestrare l'orsacchiotto per scoprire come si creano dei peluche viventi. Dopo un pò di tempo, la corte del tribunale a cui si è rivolto Ted per la questione dell'adozione, si pronuncia, negando all'orsacchiotto e alla sua sposa il diritto di prendersi cura di un bambino. Ted è molto deluso, ma non fa in tempo a sfogare il suo dispiacere, perchè viene rapito nuovamente da Donny. A questo punto, Samantha e John, che nel frattempo hanno scoperto di essere innamorati, salvano Ted dalle grinfie di Donny, che finisce in galera e viene condannato all'ergastolo. Dopo la liberazione dell'orsacchiotto, il tribunale decide di riaprire il caso di Ted. La giuria questa volta sceglie di permettere al peluche e a sua molgie di adottare un bambino. Qualche tempo dopo, John e Samantha si fidanzano e decidono di vivere la loro storia alla luce del sole. Nel frattempo Ted e Tami-Lynn adottano un bambino e fanno una grande festa.

