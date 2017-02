THE AMERICANS 4 / Anticipazioni puntata 9 febbraio 2017: Elizabeth è costretta ad uccidere di fronte a Paige!

THE AMERICANS 4, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, giovedì 9 febbraio 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Americans 4, in prima Tv assoluta. Sarà l'11°, dal titolo "Cena per sette". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la scorsa settimana: Elizabeth (Keri Russell) continua a portare avanti la sua missione, ma nota che Don (Rob Yang) è turbato riguardo alla loro finta avventura. Anche la spia non è di sicuro felice di dover spezzare la vita di un'altra giovane coppia. Più tardi, Gabriel (Frank Langella) riferisce ai due agenti che la missione sta andando avanti e richiede di ottenere i codici in tempi brevi, anche se Philip (Matthew Rhys) gli ricorda che l'ultima volta hanno rischiato di generare una pandemia. Intanto, Stan (Noah Emmerich) convince Aderholt (Brandon J. Dirden) ad andare a bere una cosa con lui e con il padre di Martha (Alison Wright), convinto di riuscire a farlo parlare. Quella sera, Alice (Suzy Jane Hunt) piomba in casa dei Jennings e li minaccia di essere responsabili dell'improvvisa scomparsa di Tim (Kelly AuCoin) in Etiopia. Ha saputo infatti che il Paese è un satellite dell'Unione Sovietica e rivela di aver consegnato un'audiocassetta ad un avvocato con la verità sul loro conto, assicurando loro che verrà consegnata al Dipartimento di Stato nel caso in cui succedesse qualcosa a lei o a Tim. Intanto, Tatiana (Vera Cherny) confessa ad Oleg (Costa Ronin) di lavorare per un Dipartimento delle SVR che si occupa di armi biologiche e di voler sapere se gli americani stanno creando qualcosa di particolare, ma lo prega di non parlarne con Arkady (Lev Gorn). Paige (Holly Taylor) invece manifesta ai genitori i propri dubbi sul fatto che siano coinvolti nella scomparsa del Pastore e Philip decide di richiedere l'intervento di Gabriel per assicurarsi che non gli sia accaduto qualcosa. Tuttavia, con il passare delle ore l'opinione della figlia non cambia. In seguito Philip rivede Kimberly (Julia Garner) per cambiare i nastri nella valigetta del padre e la ragazza gli rivela di aver scoperto la verità sul suo lavoro alla CIA. Il giorno seguente, Paige scopre da un amico della chiesa che il Pastore è stato ritrovato sano e salvo in un villaggio vicino. Alice si scusa poi con la ragazza riguardo alle parole usate verso i suoi genitori e la prega di porgere loro le sue scuse, ma non fa alcun cenno al nastro. All'estero, Gaad (Richard Thomas) viene avvicinato da tre uomini russi, che in seguito al suo tentativo i fuga lo spingono contro la vetrata e lo uccidono per sbaglio. La notizia arriva frammentata a Stan e Aderholt. Dopo aver concordato con Paige di non richiedere subito il nastro ad Alice, Elizabeth rivela a Gabriel di essere pronta a prendere i docici, ma il mentore comprende il suo disagio e si offre per trovare un'altra soluzione presso il Centro.

THE AMERICANS 4 ANTICIPAZIONI PUNTATA 9 FEBBRAIO 2017, EPISODIO 11 "CENA PER SETTE" - Il Pastore Tim scopre che la moglie ha minacciato i Jennings e dimostra di esserne molto dispiaciuto, arrivando anche a simpatizzare per ciò che le due spie hanno vissuto. Elizabeth decide di invitare in seguito Alice ed il marito ad una cena in famiglia, che tuttavia viene rovinata dall'arrivo improvviso di Stan. Non appena Elizabeth riesce a completare la missione Patty, affronterà delle conseguenze strazianti per quanto riguarda i suoi sensi di colpa verso Don e la moglie. Intanto, Stan conclude il suo rapporto con Oleg. Elizabeth e Paige si ritrovano poi coinvolge in una rapina, dove devono confrontarsi con i due malviventi. Elizabeth vorrebbe che prendessero la sua borsetta, ma non è ciò che vogliono. Uno dei due rapinatori cerca anche di aggredire Paige e solo in quel momento la madre decide di mostrarle di che cosa è capace, portando l'aggressore ad uccidere il complice. Paige tuttavia si trova in uno stato di shock totale per il comportamento di Elizabeth: deciderà di lasciare la famiglia?

